Carlos Palacios vivió su segundo Superclásico con la camiseta de Boca Juniors yesta vez pudo sonreír, ya que su equipo venció por 2-0 a River Plate en La Bombonera.

En uno de los partidos que más pasiones genera en el planeta fútbol, los Xeneizes lograron vencer a su rival de toda la vida. Hubo dos chilenos en cancha, ya que así como la Joya celebró, Paulo Díaz tuvo una pésima jornada con los Millonarios, siendo uno de los peores de su equipo.

La evaluación a Carlos Palacios

En general Boca Juniors tuvo una muy buena actuación ante River Plate. Incluso, por momentos parecía que goleaban a los dirigidos por Marcelo Gallardo. Carlos Palacios no desentonó y en los 74 minutos que estuvo en el terreno de juego, dejó su huella.

Diario Olé, uno de los medios más importantes de Argentina, calificó al chileno con un 7,5. “Muy metido. Del medio a la derecha. Correcto en la marca, mejor en los pases. No se le cayeron los anillos cuando tuvo que ir al piso. Metió de lo lindo. Armani salió lejos en un costado, el chileno lo superó y tiró un centro que terminó en mano del arquero afuera del área”, indicaron.

El sitio Infobae por su parte le puso a la Joya un 6. “Le costó encontrar un poco su mejor versión, pero mejoró con el correr de los minutos y, sobre todo, con la diferencia a favor de Boca en el tanteador. Redondeó un buen partido, aunque sigue lejos de su nivel top“, escribieron.

Por su parte ESPN Argentina, también le dio un 6 como evaluación a Palacios. “Estuvo más preocupado por el contacto y por buscar la amarilla de los rivales que por jugar, disputando un duelo aparte con el Huevo Acuña en cada pelota parada y buscando la ventaja de que le cobraran penal. Se jugó demasiado con un patadón contra Galarza a los 36′, demasiado imprudente”, detallaron.

Palacios jugó hasta el 74′ en el Superclásico. Imagen: Getty

Sumando y restando, sin brillar, Carlos Palacios tuvo una positiva actuación ante River Plate. Si bien todavía se espera más del chileno, poco a poco la Joya va mostrando destellos de su calidad en los partidos que más le importan a los hinchas de Boca Juniors.