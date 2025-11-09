El Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate está teniendo a chilenos en las polémicas. Al término del primer tiempo, los Xeneizes ganan por la cuenta mínima ante los Millonarios con una actuación de Carlos Palacios que da que hablar.

La Joya entró desde el arranque y ha intentando ayudar para que el Oro y Cielo pueda dejar los tres puntos en casa. De hecho, el chileno pudo provocar un momento clave si es que le cobraban un claro penal que le cometieron.

Fue en un centro al área que el ex Colo Colo trató de sorprender por el segundo palo, pero lo agarraron de una manera insólita. Los reclamos no se hicieron esperar, pero el juez del encuentro no les dio en el gusto y dejó todo como estaba.

Carlos Palacios se ganó una camiseta de titular en Boca Juniors y ha sido protagonista en el Superclásico contra River Plate. La Joya ha sido uno de los agentes de ataque de los Xeneizes y estuvo a nada de provocar un penal que pudo valer oro.

Carlos Palacios fue titular en Boca Juniors y no le cobraron un penal claro ante River Plate. Foto: Photosport.

Cuando el partido arrancaba, el elenco del chileno tuvo un balón detenido para intentar un centro al área. El balón se metió a encontrar a un jugador y uno de los que pudo llegar fue el ex Colo Colo, al que no se lo permitieron con una falta.

Marcos Acuña se encargó de marcar a Carlos Palacios en la jugada y lo hizo de una forma muy al filo del reglamento. El lateral tomó a la Joya con sus dos brazos para impedirle avanzar y hasta le cargó el cuerpo con tal de que np se acercara al balón.

El chileno se fue al piso y los reclamos por un posible penal no se hicieron esperar. No obstante, desde el VAR no confirmaron nada tampoco y el duelo se siguió jugando con normalidad.

Quedará esperar hasta el final del encuentro para saber si es que esta situación le cuesta caro y se suma a las polémicas que dejó el primer tiempo. Por ahora, el chileno se mantiene en la cancha intentando aportar con lo suyo.

Carlos Palacios ha dado que hablar y fue protagonista de una de las grandes polémicas del Superclásico. Boca Juniors vence a esta hora a River Plate y la Joya celebra un triunfo de oro.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios en Boca Juniors?

Previo al duelo con River Plate, Carlos Palacios llegó a los 31 partidos oficiales con Boca Juniors en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 3 goles y 4 asistencias en los 2.324 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juega Boca Juniors?

Tras el Superclásico, Carlos Palacios y Boca Juniors se enfocarán en la última fecha de la fase regular de la Liga Profesional Argentina. El domingo 16 de noviembre con horario por definir los Xeneizes reciben a Tigre.