Definitivamente, el 2025 no está siendo el mejor año para River Plate. El equipo donde milita el chileno Paulo Díaz está lejos de pelear por el título en el fútbol argentino y fue eliminado en cuartos de final de Copa Libertadores.

Por ello, la Copa Argentina aparecía como un salvavidas para el cuadro que dirige Marcelo Gallardo y así asegurar competencia internacional para el 2026. Al frente tenía a un rival que, en el papel, era débil como Independiente Rivadavia.

El Estadio Mario Kempes de Córdoba era el escenario ideal para que River pudiera acercarse a la conquista de un éxito en el presente año. Para ello, Díaz no entraba en la consideración del “Muñeco”, en una decisión que terminaría costándole caro.

Sin Paulo Díaz, River fracasa en Argentina

En lugar del chileno, Gallardo decidió confiar en la dupla de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, quienes no tuvieron mayores complicaciones ante el pragmático esquema del cuadro mendocino. Aunque en ataque fueron incapaces de concretar.

En todas las métricas, River superó a Independiente Rivadavia. Pero no fue suficiente. En el número que importa, el marcador, terminaron en igualdad sin goles, donde Paulo Díaz no ingresó al campo, lo que derivó en la definición por penales.

En esta instancia, los “millonarios” se fueron a pique. El colombiano Miguel Borja y Giuliano Galoppo fallaron sus lanzamientos, lo que fue suficiente para firmar la derrota por 4-3, que los aleja de clasificar a Copa Libertadores 2026, aunque todavía tiene chances.

¿Cuándo juegan los “millonarios”?

Por la jornada 14 del Torneo de Clausura 2025 en Argentina, River Plate de Díaz será local ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, en duelo a jugarse en el Estadio Monumental de Núñez el domingo 2 de noviembre a las 20:30 horas.