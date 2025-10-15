El Sao Paulo de Brasil hizo una apuesta por un delantero chileno que había reforzado a River Plate de Argentina a principios de año. Pero estuvo muy lejos de ganarse un lugar en la consideración prioritaria de Marcelo Gallardo y tuvo que buscar una chance en otro país.

Por eso mismo, este jugador formado en la Universidad Católica saltó rumbo al Brasileirao. Todsa las referencias son para Gonzalo Tapia, quien fue cedido a préstamo desde la Banda Sangre al Sao Paulo. A pesar de que Hernán Crespo se mostró contrariado por su llegada, lentamente le torció el brazo.

A punta de goles, Tapia comenzó a ganarse el corazón de la hinchada, que también le valora que pelee absolutamente todas las pelotas. Ya son cuatro conquistas en nueve partidos que ha disputado en la Serie A del Brasileirao. Por eso, en la plana mayor paulista ven positivo quedarse con él.

Gonzalo Tapia ha tenido un movimiento en progresivo ascenso por Sao Paulo. (Ricardo Moreira/Getty Images).

Y tienen claro el monto que deberán desembolsar para activar la opción de compra que firmaron en el contrato de préstamo con la Banda Sangre. “El valor definitivo a pagar es de 12,8 millones de reales”, expuso la cuenta de X Somos Sao Paulinos.

Es decir, 2,2 millones de dólares: el doble de lo que River depositó a los Cruzados para fichar a Tapia en enero de 2025. Una cifra que parece muy exigua para un club tradicional de la élite brasileña. Pero que de todas formas hará que la plana mayor paulista se tome un tiempo para definir.

Sao Paulo toma tiempo para doblar su apuesta por el chileno Gonzalo Tapia en Brasil

El chileno Gonzalo Tapia encontró un buen lugar para desarrollarse en Brasil, pues poco a poco gana terreno en la consideración de Hernán Crespo, su entrenador. Y según la información que dio el periodista Alexsander Vieira, pronto se resolverá el futuro del ariete de 23 años.

Gonzalo Tapia en acción ante Perú en el amistoso que ganó Chile en La Florida. (Pepe Alvujar/Photosport).

“La directiva no va a ejercer la opción de compra en este momento, pero considera que los valores son accesibles en caso de que el ariete mantenga su nivel hasta el final del préstamo”, expuso el citado comunicador. Vale decir, cuestión de tiempo para que se concrete el traspaso definitivo.

En toda esta trama la Universidad Católica todavía tiene algo que decir. Hace algún tiempo, el gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, reveló parte de lo estipulado en la negociación. “Tenemos un porcenteja de una futura venta que entra al club”, expuso el Tati, aunque no reveló a cuánto asciende ese poder.