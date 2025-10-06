El chileno Gonzalo Tapia atraviesa un gran momento en São Paulo del Brasileirao, club al que llegó a préstamo esta temporada tras una compleja etapa en River Plate, donde no logró consolidarse. En el campeonato brasileño, sin embargo, el delantero nacional ha logrado brillar, al punto de superar incluso a una de sus estrellas: Neymar.

Desde su llegada al campeonato, Tapia ha dado la sorpresa viviendo un renacer futbolístico, ganándose un espacio en la titularidad y aportando con goles, anotando recientemente en el duelo entre São Paulo y Palmeiras.

Gonzalo Tapia supera a Neymar en el Brasileirao

Desde su llegada este año, el ex Universidad Católica ha disputado 9 partidos, jugando 426 minutos y anotando 4 goles. Mientras que Neymar, que juega en el Santos, ha jugado 13 partidos, disputando 982 minutos y ha convertido en 3 instancias.

São Paulo actualmente se encuentra en el octavo puesto de la tabla de posiciones con 38 puntos, clasificando a octavos de final de Copa Sudamérica. Mientras que el Santos de Neymar va en el puesto 16, muy cerca de la zona de descenso.

Tapia es protagonista de escándalo en el Brasileirao

El jugador nacional fue el protagonista de una jugada controversial en el último duelo de São Paulo donde el chileno recibió una fuerte patada que lo tumbó en el suelo, pero esta infracción clara, que debió ser penal, no fue cobrada y el juez no reviso el VAR.

Tras el encuentro, que terminó con el equipo de Tapia perdiendo por 3 tantos contra 2, Hernán Crespo se lanzó contra el cuerpo arbitral. “Personalmente, nunca he vivido algo tan escandaloso como hoy. Tengo 50 años, 32 años en el fútbol, ​​como jugador y entrenador. Nunca había visto algo igual, nunca había visto algo tan obvio”.

“Tengo el máximo respeto por el Palmeiras, por los jugadores, por el entrenador, por la historia, el mejor entrenador de esta era Palmeiras, y quizás de la historia, nada en contra del Palmeiras. Me pareció escandaloso; nunca había visto algo como esto”, agregó.

