El Brasileirao tuvo a un chileno siendo protagonista este fin de semana. Gonzalo Tapia dio que hablar en la caída de Sao Paulo ante Palmeiras, la que lo tuvo no sólo en las redes sino que también en el centro de la polémica.

El ex delantero de Universidad Católica se hizo presente en el encuentro con un gol, pero no fue lo único. El artillero recibió varias faltas que han generado todo un revuelo en Brasil y por las que su club está pidiendo explicaciones.

Y es que luego del encuentro, que terminó 2 a 3 en contra, el Tricolor emitió un comunicado apuntando directamente contra el arbitraje. Una situación que puede generar un enorme terremoto y que de seguro sacudirá al atacante.

Sao Paulo pone el grito en el cielo por faltas contra Gonzalo Tapia

El Sao Paulo no quedó nada de contento luego de caer ante Palmeiras y más con lo ocurrido con Gonzalo Tapia. El chileno sufrió varias faltas polémicas que quedaron en nada y que ahora han llevado al Tricolor a exigir explicaciones.

En Sao Paulo quedaron muy molestos por lo ocurrido con Gonzalo Tapia ante Palmeiras. Foto: Sao Paulo.

A través de sus redes sociales, el elenco brasileño emitió un comunicado muy potente contra el juez y la comisión de dicho país. “El São Paulo Futebol Clube expresa su profunda indignación por el arbitraje de Ramon Abatti Abel y la actuación del videoarbitraje, Ilbert Estevam da Silva, en el partido de este domingo (05) contra Palmeiras, en el MorumBIS, por el Campeonato Brasileño. Los errores cometidos en jugadas clave influyeron directamente en el resultado del encuentro y representan una grave pérdida deportiva para el São Paulo FC“.

Publicidad

Publicidad

El elenco apunta directamente a un penal no sancionado contra el chileno. “El error más escandaloso fue no pitar un penalti claro a Gonzalo Tapia, cuando el São Paulo ya ganaba 2-0. Aun con la evidencia evidente del incidente, el árbitro ignoró la infracción, y el VAR, que debería haber corregido el error, decidió no hacerlo, causando desconcierto entre todos los espectadores“.

ver también Por la Gloria Eterna: Los ocho chilenos que estarán en cuartos de final en Libertadores

“Poco después, el São Paulo también fue perjudicado por otra clara falta a Gonzalo Tapia en una jugada que derivó en gol para el rival, nuevamente sin intervención del equipo arbitral. Otros hechos también quedaron impunes: el codazo y el pisotón de Gustavo Gómez a Gonzalo Tapia, en jugadas separadas, así como la entrada desproporcionada de Raphael Veiga a Enzo, por detrás, y la entrada con el pie alto de Andreas Pereira a Marcos Antonio, ambas con tarjeta roja, pero también ignoradas por el árbitro y el VAR“, complementaron.

Finalmente, desde el club exigieron a la Comisión de Arbitraje de la CBF que “tome medidas inmediatas ante otra actuación desastrosa del cuerpo arbitral, que mina la credibilidad de la competición y el trabajo realizado por los jugadores, cuerpo técnico y directiva”.

Publicidad

Publicidad

Quedará esperar ahora para ver si es que el Sao Paulo obtiene la respuesta que quiere, más allá de que no cambiará en nada el resultado. Gonzalo Tapia aportó con gol y ahora es protagonista de una polémica que mancha el Basileirao.

Tweet placeholder

¿Cuáles son los números de Gonzalo Tapia en Sao Paulo?

Con su actuación ante Palmeiras, Gonzalo Tapia llegó a los 10 partidos oficiales en total con la camiseta de Sao Paulo. En ellos ha aportado con 4 goles y no tiene asistencias en los 422 minutos que acumula dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también Prensa brasileña elige a Gonzalo Tapia como la figura de Sao Paulo: “Compromiso envidiable”

¿Cuál es el próximo partido de Sao Paulo?

Gonzalo Tapia por ahora se enfoca en seguir ayudando a Sao Paulo en el Brasileirao. El próximo jueves 16 de octubre desde las 19:00 horas el elenco del chileno visita al Gremio de Alexander Aravena.