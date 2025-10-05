Es tendencia:
Fútbol brasileño

Hizo un gol y hasta lo dejaron sangrando: Gonzalo Tapia brilla en Sao Paulo vs Palmeiras

Gonzalo Tapia respondió a la confianza de su DT y anotó un nuevo gol en Sao Paulo. El delantero chileno se hizo notar ante Palmeiras.

Por Javiera García L.

Gonzalo Tapia volvió a anotar en Sao Paulo
© Paulo PIntoGonzalo Tapia volvió a anotar en Sao Paulo

Gonzalo Tapia sigue respondiendo a la confianza de Hernán Crespo en Sao Paulo. Tras volver a la titularidad y liderar la victoria contra Fortaleza en la fecha pasada, el delantero chileno apareció de nuevo y le anotó al Palmeiras, sublíder del fútbol brasileño, este domingo por la tarde.

El cuadro tricolor dio el primer golpe en el Morumbi. A los 15′, Luciano aprovechó una pelota profunda y, ante la salida del arquero, definió frente al arco. A los 34′, Enzo Díaz mandó la pelota al área desde el sector izquierdo y Gonzalo Tapia apareció en el momento justo para empujarla.

Esta es la cuarta anotación del atacante de la Roja en el Brasileirao. Antes, le anotó a Fluminense, Atlético Mineiro y Fortaleza, dejando en el olvido la difícil sequía que tuvo en River Plate.

El delantero siguió luchando en el segundo tiempo y no la pasó tan bien. A los 51′, entró el área y fue derribado en un penal que el árbitro del partido perdonó. Más tarde, fue a pelear la pelota a un córner, recibió un golpe en la cara y terminó sangrando por la nariz.

Prensa brasileña elige a Gonzalo Tapia como la figura de Sao Paulo: "Compromiso envidiable"

Prensa brasileña elige a Gonzalo Tapia como la figura de Sao Paulo: “Compromiso envidiable”

Gonzalo Tapia llega encendido a la Roja

Lamentablemente para Gonzalo Tapia y Sao Paulo, Palmeiras se encontró durante el segundo tiempo y logró dar vuelta el partido. Vitor Roque (70′), José Manuel López (74′) y Ramón Sosa (89′) anotaron para el Verdao.

La buena noticia es que Tapia llega encendido a la fecha FIFA de octubre, donde Chile enfrentará a Perú en el Bicentenario La Florida el 10 de octubre.

