La selección chilena tiene un partido amistoso ante Perú el próximo viernes 10 de octubre y uno de los citados llegará con la moral en alto: Gonzalo Tapia marcó un gol clave en Brasil.

El delantero formado en Universidad Católica aprovechó la opción que le dio Hernán Crespo y volvió a la red, convirtiendo un gol clave para el equipo paulista.

Tapia puso el 1-0 para Sao Paulo ante Fortaleza en calidad de visita, porque anotó a los 11 minutos tras un contragolpe.

El buen gol de Gonzalo Tapia en Brasil

El delantero chileno volvió a la titularidad en el elenco tricolor, que se intenta levantar tras la eliminación ante Liga de Quito en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Gonzalo Tapia abrió el marcador ante Fortaleza luego de mostrar sus dotes de goleador, porque tomó una pelota que estaba en el área grande y con un derechazo puso la pelota en la red.

El delantero chileno empieza a mostrar su nivel en Sao Paulo, donde ya lleva tres goles en la temporada y espera seguir alargando su registro.