Manuel Pellegrini sigue sumando logros en el Real Betis justo en momentos en que su nombre vuelve a tomar fuerza como el más indicado para rearmar a la selección chilena. El ingeniero y su equipo derrotaron por 0-2 a Ludogorets en Bulgaria, por la segunda fecha de la fase de liga en la Europa League.

Con la victoria, el Real Betis de Pellegrini alcanzó cuatro puntos en el certamen, en la octava posición, en la parte alta de la tabla.

“Son tres puntos muy importante tras dejar escapar dos puntos en casa frente al Nottingham Forest. El mérito del equipo ha sido la concentración defensiva desde el primer minuto. Estando sólidos atrás da más tranquilidad para buscar la portería contraria“, dijo Pellegrini tras el duelo.

Pellegrini y el Betis: un plantel equilibrado

El DT agregó que “el gol de Lo Celso abrió el camino y el 0-2 nos dio tranquilidad ante un equipo muy ofensivo, pero que nos creó pocas ocasiones. (…) La solidez defensiva nos permite pensar en el ataque con más seguridad“.

Triunfo del Betis en Europa League, Pellegrini chocho.

“Buscamos como siempre la portería contraria desde la seriedad atrás. En este triunfo también hay que destacar el compromiso del plantel, porque con ocho cambios el equipo respondió en la misma medida“, complementó el adiestrador chileno del Betis.

Contento por la respuesta del equipo pese a las numerosas bajas, Pellegrini sentenció que “en las primeras fechas tuvimos resultados más irregulares. Nos faltaban integrantes por lesión y el mercado aún estaba abierto. Ahora estamos en buena racha y vamos a por el Espanyol para mantener esta línea. El plantel está más equilibrado para poder hacer rotaciones y ser protagonistas en las dos competiciones“.

Este domingo el Betis visita al Espanyol por la octava fecha de La Liga. Los sevillanos son sextos en la tabla con 12 puntos y mejor diferencia que los catalanes (7°, también con 12).