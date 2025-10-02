En medio del inicio de un nuevo proceso en la selección chilena, hay un goleador que está pidiendo camiseta hace rato. Niklas Castro sigue dando que hablar en Noruega y este jueves sumó un triunfo de oro con el SK Brann en la UEFA Europa League.

El olvidado delantero, que fuera parte del proceso de Reinaldo Rueda en la Roja, hace méritos para poder ser considerado en el ciclo que arranca. Y esta tarde aportó con lo suyo en la victoria por la cuenta mínima de su equipo ante el Utrecht.

El atacante comenzó en el banquillo en esta ocasión e ingresó en el complementó a tratar de asegurar los tres puntos. Unos con los que ahora sueñan en grande para lo que será la pelea por la clasificación.

Niklas Castro y el SK Brann logran su primer triunfo en la UEFA Europa League

La alegría es total para Niklas Castro y el SK Brann en la UEFA Europa League. Luego de haber sufrido una derrota por 2 a 1 ante Lille en su debut, el elenco del chileno por fin pudo celebrar su primer triunfo en el torneo.

Ante el Utrecht de Países Bajos, el cuadro del atacante nacido en Noruega pero de sangre criolla se quedó con tres puntos que pueden valer oro al cierre de la fase regular. Todo con el ex seleccionado nacional mirando desde el banquillo.

La apertura de la cuenta llegó a los 14′ minutos de juego, obra de Saevar Atli Magnússon. El delantero no perdonó en una de las más claras que tuvo y la mandó a guardar a la red para el 1 a 0 que les terminaría dando la victoria.

Niklas Castro tuvo que esperar a que su técnico lo mandara a la cancha a los 63′ minutos de juego. El chileno entró con actitud y trató de ayudar aunque un poco más retrasado en la cancha para así evitar un empate.

Aunque el criollo igual se las arreglaría para tener su oportunidad. Un rebote en los descuentos lo encontró solo en el área, donde remató como pudo, pero todo era anulado por fuera de juego.

Con este resultado, el cuadro del chileno suman sus primeros tres puntos y quedan en el puesto 16, a la espera de lo que pase con el resto de la fecha esta tarde. Un escenario favorable después de haber perdido por muy poco en su estreno.

Niklas Castro y el SK Brann están dando que hablar en la presente edición de la UEFA Europa League. El delantero quiere demostrar que puede ser aporte y, por qué no, lograr su sueño de volver a vestir la camiseta de la selección chilena.

¿Cuál es el próximo partido del SK Brann?

Niklas Castro y el SK Brann celebran pero con la mira puesta en lo que será su próximo desafío en la liga de Noruega. Este domingo 5 de octubre desde las 9:30 horas el elenco del chileno visita al Viking.

Así queda el SK Brann en la UEFA Europa League 2025/26