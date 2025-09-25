El Real Betis se estrenó con un empate en la Europa League y el equipo de Manuel Pellegrini pudo disfrutar otra vez más de su gran figura: el brasileño Antony, quien aportó con un gol y una asistencia en el empate 2-2 frente al Nottingham Forest de Inglaterra.

Pero hubo otro bético que tuvo un buen desempeño. Se trata de un mediocampista que llevaba siete meses fuera de las canchas por una lesión. Y tuvo un buen segundo encuentro en la escuadra de Heliópolis, que fue local en el estadio La Cartuja.

Las referencias son para Marc Roca, quien registra pasos por el Bayern Múnich de Alemania y el Leeds United de Inglaterra. “Gracias a dios estoy volviendo a jugar tras una lesión muy larga y complicada a nivel personal. Ahora toca disfrutar y jugar al fútbol”, aseguró el volante surgido en las inferiores del Espanyol.

Marc Roca en acción ante el Nottingham Forest. (Aitor Alcalde/Getty Images).

“Es lo que deseaba para poder ayudar al equipo desde adentro. Hice mucho trabajo en la sombra, hubo muchos días duros donde uno sufre por dentro con la familia. Gracias a dios puedo estar en el césped, que es donde me gusta y donde pertenezco”, agregó Marc Roca, quien ingresó en los 46 minutos por Sergi Altimira.

Por suerte, el calvario de Roca terminó y es tiempo de contarlo como una variante más que potable para el Ingeniero Pellegrini. En ese contexto, el jugador de 28 años analizó el partido. “Hemos empezado bien en la primera parte, pero ellos se adueñaron poco a poco del juego”, dijo el autor de la asistencia para el brasileño Antony.

Habla Marc Roca, figura del Betis de Pellegrini ante el Nottingham Forest

Marc Roca apunta a ser una figura en el Betis de Manuel Pellegrini ahora que está disponible nuevamente. Sabe que el partido ante el Nottingham Forest, bicampeón de la Champions League en sus años mozos, fue muy complicado. “Nos costó, pudieron meter el tercero”, apuntó el mediocentro.

“Pero aguantamos bien y en la segunda parte el equipo salió mucho mejor, con más intensidad. Estuvimos en su campo. Queríamos la victoria, pero es un empate ante un rival complicado. Seguiremos”, manifestó Roca, quien ahora debe enfocarse en La Liga.

Por el certamen local, los béticos serán locales frente al Osasuna. Pero el duelo ante el cuadro inglés dejó varias conclusiones. “Fue bonito, ellos también querían el balón y jugar. Intentaban llegar a nuestra portería. Fuimos de menos a más, con un buen juego”, dijo Marc Roca en la zona mixta.

Manuel Pellegrini en la antesala de jugar ante el Nottingham Forest. (Aitor Alcalde/Getty Images).

“Una lástima no conseguir los tres puntos, pero la clasificación es larga aún. Debemos seguir insistiendo. Somos conscientes del gran nivel que tiene la Europa League, debemos tener confianza y seguridad en nuestro juego y estilo”, fue la declaración de principios de Marc Roca.

Y para eso, hay una cuestión fundamental. “Hacernos fuertes en casa. Tenemos un gran equipo, con muchas alternativas. Seguro que clasificaremos y haremos una buena Europa League”, sentenció el volante, quien ya suma 56 partidos en el Real Betis. Todos bajo la tutela de Manuel Pellegrini.