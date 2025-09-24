Manuel Pellegrini sabía perfectamente que si esperó tanto a Antony para su regreso al Betis sería para disputar partidos como este. El habilidoso extremo brasileño apareció en todo su esplendor para el empate 2-2 frente al Nottingham Forest de Inglaterra por la Europa League.

El ex Manchester United aportó una asistencia y también hizo el gol del empate con una definición espectacular. Por cierto, el Ingeniero fue consultado directamente por el paulista, quien en su momento le significó un gasto de casi 100 millones de euros a los Diablos Rojos.

“No podemos pedirle a Antony que esté en su máximo nivel cuando no juega hace cuatro meses y medio. Entrenó por su cuenta solo después de las vacaciones, no es lo mismo que estar con el grupo. Creo que este es su tercer partido y ha ido mejorando”, describió el experimentado director técnico chileno.

Pellegrini y Antony tras perder ante el Chelsea la final de la Conference League. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images).

“Hoy hizo una asistencia y un gol y a medida que sume minutos, irá mejorando sus actuaciones. Lo mismo Abde, lo vi muy cansado después de jugar un partido a alto nivel, pero es otro jugador que no estaba hace cuatro meses. Es normal en los jugadores que tienen paras o lesiones largas, tardan un tiempo en retomar el nivel”, expresó el DT sobre el marroquí de 23 años.

Frente a eso, se dejó un desafío importante. “Es cosa del técnico saber cómo conducirlo para que sean importantes como han sido toda su carrera”, sentenció Manuel Pellegrini, quien sabe que tiene tarea para obtener el mejor rendimiento de sus pupilos.

Antony ante el Nottingham Forest. (Aitor Alcalde/Getty Images).

Antony asume ante Pellegrini su gran falencia en el Betis: “Me cuesta físicamente”

Luego de las palabras de Manuel Pellegrini, Antony también sacó la voz en el Betis, que sumó un punto ante un rival muy complicado, dirigido por Ange Postecoglou, el DT que llevó al Tottenham Hotspur a conquistar la Europa League en la campaña pasada.

“Estoy un poco cansado, no hice pretemporada ni estaba entrenando con el equipo en Manchester. Fue muy difícil para mí. Me cuesta un poco físicamente, pero cada vez me siento mejor. Soy un jugador que siempre trabaja mucho”, dijo Antony al cabo del encuentro, disputado en el estadio La Cartuja.

Así celebró Antony frente al Nottingham Forest en La Cartuja. (Aitor Alcalde/Getty Images).

Añadió que “estoy muy feliz por la asistencia y el gol. Pero triste por el empate. En la segunda parte cambiamos la intensidad y el juego, controlamos el partido. Tenemos que acostumbrarnos a ganar, es muy importante sumar de a tres puntos en casa. Tenemos otro partido aquí y debemos cambiar la página”. Se refiere al duelo frente al Osasuna del 28 de septiembre.

La Europa League tiene dificultades. Y el brasileño está consciente de eso. “Esta competición es muy difícil, pero tenemos que estar peleando. Y estar concentrados para hacer historia. Estoy muy feliz por el primer gol y la asistencia en el mismo partido. Hablé con mi hermano, le dije que haría un gol. Me siento muy feliz por hacerlo en casa. El domingo debe estar la misma mentalidad”, cerró Antony, quien espera dar mucho más a los verdiblancos.