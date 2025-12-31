Una mala noticia para Real Madrid cayó en el último día del año, la que de reojo hace celebrar a Manuel Pellegrini para pasar Año Nuevo un poco más aliviado: Kylian Mbappé se lesionó y no jugará ante el Betis este domingo.

El francés estará tres semanas de baja, según indican desde España. Su rodilla izquierda no lo deja en paz y una resonancia magnética, realizada este miércoles, confirmó un diagnóstico complejo para el delantero: sufre un esguince.

No solamente estará ausente en el duelo ante Betis, que se jugará el domingo en el Santiago Bernabéu. Tampoco estará en la Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudita, la próxima semana, contra Atlético Madrid, Barcelona y el Bilbao.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, señaló el club en su parte médico oficial.

Mbappé arrastra la lesión hace varias semanas

Según informa el medio francés L’Equipe, Mbappé jugó los últimos partidos de La Liga lesionado, pues nunca se sintió al 100% de su articulación izquierda.

Si bien no se trata de algo sumamente grave, los resultados del examen realizado en las últimas horas arrojaron que es mejor ser cuidadosos, por lo que han decidido que Mbappé tome unos días de descanso.

La molestia no le permitía al campeón del mundo acelerar en los sprints de manera normal, por lo que empezó la preocupación. De hecho, durante toda la temporada no se había perdido ningún duelo, por lo que la rodilla no aguantó más.