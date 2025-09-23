En Sevilla comparan a Alexis Sánchez con un crack mundial: “Hubo muchas bromas…”

Alexis Sánchez tuvo un gran arranque de temporada con la camiseta de Sevilla, porque en dos partidos jugados suma una asistencia y un gol, por lo que dejó en silencio a los hinchas que criticaron su llegada a España.

Muchos fanáticos del cuadro de Nervión hicieron memes en redes sociales apenas se confirmó el arribo del chileno al cuadro andaluz, principalmente por su edad, porque no estaban seguros que un delantero de 36 años pudiera rendir.

Tan bueno ha sido el estreno de Alexis que en el programa La Prórroga de Estadio Deportivo compararon al Niño Maravilla con una de las grandes estrellas de la temporada pasada en la Liga, el puntero derecho de Real Betis Antony, quien renovó para la presenta campaña.

La comparación de Alexis con Antony en España

El primero que habló del paralelo que hicieron entre el chileno y el brasileño fue Fernando Ruiz: “pocos sevillistas podrían esperar un inicio así de Alexis Sánchez, en su momento hubo muchas bromas en redes sociales con su fichaje, por su edad y porque venía de dos temporadas donde había jugado muy poco y casi sin marcar goles pero parece que en Sevilla ha caído de pie”.

“Ya ha marcado un gol decisivo para darle los tres puntos al Sevilla y la semana anterior dio una buena asistencia a Peque. Lo cierto es que su comienzo ha sido bastante esperanzador para un equipo que está muy necesitado de ese tipo de jugador distinto y que además está dispuesto a tirar del carro con su veteranía”, agregó.

Antony es la gran figura de Betis, el rival de Sevilla. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Luego, Juanjo Ponce dijo que “no se pueden comparar ambos jugadores, es cierto que Alexis Sánchez ya ha mejorado sus números de su último año en el Udinese pero compararlo con Antony, que es cierto que necesita todavía aclimatarse ya que no venía rodado con el United… pero creo que poco a poco y con confianza Antony cogerá el tono”.

Por último, Fernando Ruiz remató con “yo creo que ahora mismo es una comparación absurda y que no tiene mucho recorrido. Creo que es más una cosa de redes sociales que algo real entre ellos”.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Villarreal por la Liga de España?

El partido de Sevilla y Villarreal por la sexta fecha de la Liga de España se jugará este martes 23 de septiembre, a partir de las 16:30 horas de Chile en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

