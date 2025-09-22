“Mi equipo”: Polola de Alexis Sánchez enfrenta rumores y confirma romance con postal en familia

Alexis Sánchez llegó a lo grande al Sevilla. Pese a ser el último refuerzo de la temporada, el delantero nacido en Tocopilla de inmediato se acopló al esquema de Matías Almeyda. En su primer partido ante Elche entregó una asistencia y ahora frente al Alavés marcó su primer gol en el triunfo como visitante por 2-1.

El tema es que tras dicho encuentro el equipo de inmediato entrenó el domingo, pensando en el partido ante Villarreal de este martes por LaLiga. Ni tiempo tuvo el “Niño Maravilla” para celebrar las fiestas patrias.

Exigencia que entendió el DT trasandino, y por ello les dio la tarde libre a su plantel. Es que el Sevilla tiene que jugar este martes por LaLiga, pero Almeyda decidió darle unas horas de libertada a sus pupilos para recuperar energías antes del duelo ante el Submarino Amarillo.

Lo que aprovechó Alexis para tener una tarde de esparcimiento. Así lo reveló su polola Alexandra Litvinova, quien compartió parte de la cita al aire libre que tuvieron en el inicio de semana.

Acompañados por todos sus perritos, la pareja salió a recorrer por los cerros de la ciudad. Lo que acompañó con una frase que confirma que el compromiso está más firme que nunca.

“Mi equipo”, fue la frase que utilizó la modelo nacida en Rusia. Pero el otro detalle no menor fue que por primera vez mostró a Sánchez en sus redes sociales.

La postal de Alexandra junto a Alexis y los canes que los acompañan en Sevilla.

El delantero aparece guiando el recorrido y la aparición en la historia fue la señal inequívoca de la unión de la pareja. Cabe consignar que Sánchez ya le informó a su familia que junto con Alexandra están esperando a su primer hijo, y a través de redes sociales todo indica que el embarazo marcha viento en popa.

¿Cuánto gana Alexis Sánchez en el Sevilla?

A diferencia de lo que ocurrió en el Udinese, Alexis Sánchez ahora no es de los jugadores que tiene sueldo top. Por lo mismo, se ha indicado que para llegar al Sevilla tuvo que bajar sus pretensiones.

Así las cosas, desde España se detalla que cada 30 días recibe el monto cercano a 94 millones de pesos. Cabe consignar que en el Udine el monnto ascendía a los 132 millones por mes.