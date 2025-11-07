Arturo Vidal dijo presente en la tarde del pasado jueves en un evento masivo en una tienda outlet de Estación Central. Ahí, el volante de Colo Colo aprovechó de presentar algunos productos con su imagen, además de claro, pasar largas horas sacándose fotos y dando autógrafos a los hinchas presentes.

“Vine a aprovechar de compartir no solo con los niños sino que también con gente mayor que vienen de afuera de Santiago. Me dicen cosas de verdad que me emocionan mucho, por eso me encanta hacer estas cosas”, declaró el King sobre el evento.

Sin embargo, entre tantos hinchas que llegaron a compartir con el bicampeón de América uno se robó todas las miradas. ¿La razón? Pues porque se trató de un pequeño hincha de Universidad de Chile.

El gesto de Arturo Vidal con un hincha de la U que sorprendió a todos

De acuerdo a lo publicado por el medio AS Chile, el pequeño hincha azul se acercó a Vidal para pedirle una foto. Este le dijo tímidamente que “soy chuncho pero…”, siendo interrumpido por el colocolino.

“No pasa nada”, le respondió el volante albo, accediendo amablemente a sacarse una foto con el pequeño para luego incluso firmarle la camiseta. ¿Lo más notable? Que era la 20 de Charles Aránguiz.

Arturo Vidal no tuvo ningún problema en firmar una camiseta de la U con el 20 de Charles Aránguiz. | Foto: Photosport.

Al final, cualquier rivalidad queda en la cancha cuando se trata de niños que quieren un recuerdo de algún ídolo, algo que Arturo Vidal entendió a la perfección mejor que todos.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas cuando enfrente a Unión Española en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.