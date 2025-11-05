Colo Colo enfrentará este sábado a Unión Española en un partido que no ha estado exento de polémica. Finalmente la autoridad decidió que el compromiso solo se jugará con hinchas locales en el Estadio Santa Laura, lo que le dio algo de tranquilidad a los nerviosos hinchas hispanos que están sufriendo con el descenso.

Sin embargo, esa paz apenas duró algunas horas, ya que la furia se hizo presente entre los seguidores de Unión Española al ver el carísimo precio de las entradas para este crucial encuentro ante el Cacique.

Por medio de sus redes sociales los hispanos oficializaron el precio de los tickets, siendo 12 mil la entrada más barata y 50 mil la más cara, lo que desató el enojo entre los hinchas del Rojo.

ver también Barra de Unión Española se lanza contra la dirigencia por hinchas de Colo Colo: “Sentido común”

Carísimas entradas enfurecen a los hincas de Unión Española

En específico la Galería Sur tendrá un costo de $12.000, mientras que Andes costará 20 mil. Por su parte la Tribuna Lateral ascenderá a $30.000 y bajo Marquesina costará 50 mil pesos chilenos.

“Unión nunca se rinde, y hoy más que nunca necesitamos a toda la Familia Hispana alentando desde las tribunas. Cada grito, cada aplauso y cada corazón cuentan. Porque Unión se siente, se vive y se defiende con el corazón”, escribieron los hispanos en sus redes para invitar a los hinchas a comprar sus entradas.

El precio de las entradas para el Unión Española vs Colo Colo de este sábado en el Santa Laura.

Publicidad

Publicidad

“Galeria a 5.000 ! Necesitamos Santa Laura lleno !”, “Se están jugando la permanencia y quieren el estadio vacío, increíble”, “Los que compren entradas a este precio son cómplices pasivos del infeliz de Segovia…”, “Equipo a punto de descender quiere generar recursos con Colo Colo y sin hinchada visitante. Si van 5000 personas es harto”, fueron algunas de las respuesta de los hinchas en Twitter.

Cabe recordar que a este duelo los Rojos llegan con apenas 21 unidades en el penúltimo lugar y en zona de descenso directo. Por su parte el Cacique es octavo con 38 puntos, de momento a cuatro unidades de los puestos de copas internacionales.

ver también ¡En el peor momento! El enorme dolor de cabeza que sufre Colo Colo antes de la “final” con Unión Española

¿Cuándo juega Colo Colo ante Unión Española?

Hispanos y albos se verán las caras este sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este compromiso será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad