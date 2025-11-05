Colo Colo lo que más quiere es cerrar este 2025 para el olvido y tomarse varias revanchas para el año entrante. El Cacique necesita volver a ser competitivo tras una temporada muy discreta y por lo mismo tiene la obligación de armar un plantel que esté a la altura.

Entra varias opciones de mercado que saldrán a la luz, hay una en particular que comienza a entusiasmar a la hinchada alba. Hablamos de Jordhy Thompson, quien vive un buen presente en el Oremburg de Rusia.

En charla con ADN Radio el propio jugador se mostró abierto a la opción de volver al club que lo formó, aunque claro, siendo enfático en que es algo que se escapa de sus manos.

¿Jordhy Thompson de vuelta a Colo Colo?

Thompson partió diciendo que “es increíble que a pesar de todo lo que viví en Colo Colo, la gente me escribe todo el día. Hago un gol y altiro me mandan mensaje en redes sociales. Me encanta, me gusta ver esas cosas. Le debo algo a Colo Colo, es lindo que la gente te recuerde por lo que hiciste en la cancha”.

Jordhy Thompson jugó en Colo Colo 32 partidos, donde anotó seis goles y dio dos asistencias. | Foto: Photosport.

“Me gustaría volver, pero la gente no sabe que eso ya no depende de mí, tiene que haber interés del club, pero obvio, las ganas de estar en Colo Colo es increíble. Cuando uno se va de ahí, uno se da cuenta de lo grande que es”, agregó.

Para cerrar y analizando lo que ha sido este 2025 de los albos, el canterano aseguró que “no ha sido un año tan bueno, pero Colo Colo siempre se levanta de las cosas malas. Creo que van a poder levantarse para optar al campeonato el próximo año”.

Los números de Jordhy Thompson en Rusia

En esta temporada 2025-26 el delantero de 21 años ha disputado un total de 14 partidos, siendo 12 por la Premier Liga y dos en la Copa de Rusia. Suma cinco goles y dos asistencias en 896 minutos de acción.

En total Thompson con el Oremburg ha disputado 38 partidos, con siete tantos y tres asistencias con un total de 1.961 minutos de juego.

