Jordhy Thompson da luces hace tiempo de que quiere retornar a Colo Colo. A pesar de tener un buen presente en Rusia, no olvida que del Cacique debió salir por la ventana.

Problemas de violencia intrafamiliar sepultaron su estadía en Macul. Un asunto que asegura haber corregido, pues con su pareja vive en Europa e incluso tuvieron un hijo.

El jugador asegura que le pica el bicho por volver al Monumental. “La gente me escribe todo el día. Le debo algo a Colo Colo, es lindo que me recuerden por lo que hice en la cancha”, dijo en Radio ADN.

“Me gustaría volver, pero la gente sabe que eso ya no depende de mí”, indicó el canterano de los albos en relación a lo que aconteció durante el 2023.

Thompson con la camiseta de Colo Colo el 2023

El apoyo a Jordhy Thompson en Colo Colo

Lo bueno es que recibió un lindo apoyo al respecto. Fue del actual capitán de la escuadra, Vicente Pizarro, quien en el día de su cumpleaños aseguró que no lo olvidan en el camarín.

Thompson saludó al Vicho en redes sociales por cumplir 23 años. En una foto donde salen abrazados, indicó que es “el mejor mi sangre y eres una gran persona, eso es lo mejor que tienes hermanito”.

Ante esa muestra de cariño, Pizarro respondió. “Te extrañamos”, señaló con un corazón, dejando en claro que en el camarín de Colo Colo es muy recordado el zurdo.

La respuesta de Pizarro a Thompson

Habrá que ver si en el próximo mercado de pases en el Cacique se interesan realmente en un regreso de Thompson al país, considerando que ya serían dos años los que pasaron tras su salida.