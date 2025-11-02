Desde su polémica llegada al fútbol de Rusia en marzo de 2024, el delantero chileno Jordhy Thompson vivió momentos de altibajos durante su paso en el Orenburg. Con un arranque soñado, una fase donde se le relegó al ostracismo y un presente increíble.

Tras dejar atrás sus constantes problemas con el estado físico, y si se le suma el nacimiento de su hijo Valentín, provocaron un cambio en el ex Colo Colo que se refleja en el campo de juego, donde vive su mejor campaña en el gigante europeo.

Como titular indiscutido en el ataque del Orenburg, Thompson fue clave para la victoria como locales ante el Sochi de su compatriota Ignacio Saavedra por 3-1, en el marco de la jornada 14 en la Premier League Rusa, que además les sacó de la zona de descenso. Y de qué manera.

Jordhy Thompson le da victoria clave al Orenburg

En el minuto 9, una asistencia del antofagastino para la aparición del turco Emircan Gürlük quien abrió la cuenta con un remate cruzado por izquierda. A los 37′ aumentaron las cifras gracias a un autogol de Mikhail Ignatov, mientras que el descuento para el cuadro del ex UC fue obra de François Kamano (41′).

En el segundo tiempo, apareció en escena Jordhy Thompson. El chileno aprovechó un rebote defensivo a la entrada del área de Sochi, para probar de pierna zurda y clavar un remate en el ángulo superior derecho del arco rival, para poner el 3-1 definitivo para Orenburg.

Cabe señalar que tras su anotación, el otrora albo se mantuvo en cancha hasta los 85′ cuando salió reemplazado bajo una ovación de sus hinchas. Mientras que Nacho Saavedra estuvo en cancha durante los 90 minutos.

Gracias a esta victoria, el equipo de Jordhy Thompson saltó hasta el 14° puesto de la Tabla con 11 puntos, tras sumar su segunda victoria en la temporada y se aleja del cuadro del ex cruzado, que queda penúltimo con 8.

Los números del chileno en esta temporada

Entre la Premier League local y la Copa de Rusia, el antofagastino suma 866 minutos en cancha durante 14 encuentros, en los que registra cinco goles y dos asistencias, su mejor campaña en el extranjero.

