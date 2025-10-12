Jordhy Thompson dejó Macul y no para irse cerquita. En 2024, el extremo hizo las maletas y se fue a Rusia, tras no ser renovado en el club albo. El principal motivo pareció ser la denuncia de violencia de género que pesaba en su contra.

Ya en el inmenso país euroasiático, Jordhy Thompson intentó volver sobre su carrera. Sin embargo, la indisciplina asomaba cada cierto tiempo y parecía convertirse en parte del ADN del jugador.

De hecho, a inicios de este año, Jordhy se tardó en volver a Rusia. Todo indicaba que el extremo buscaba algún club que lo quisiese en Chile. Pero, resignado, tuvo que hacer las maletas y volver.

Jordhy Thompson le da un giro a su vida

En el FC Orenburg, Jordhy Thompson ha comenzado a despegar nuevamente. Esta temporada lleva ya cuatro goles, aunque no ha logrado que su equipo retome la senda del triunfo.

Hay un cambio que sí podría cambiar el rumbo, aunque sólo de él, como jugador. Jordhy Thompson viene de cambiar de agencia de representantes. Si en 2024 había trocado a Mundo Futuro por C&F Group Soccer, ahora nuevamente se volcó hacia otra empresa.

Jordhy Thompson celebrando como papá.

Se trata de AIM fútbol, empresa global de representación de futbolistas que viene de anunciar a Jordhy Thompson entre sus representados. “Te agradecemos la confianza”, aseguraron en sus redes sociales, donde anunciaron su incorporación.

¿Cuáles son las estadísticas de Jordhy Thompson en la Premier Rusa?

Hasta este 12 de octubre de 2025, Jordhy Thompson ha logrado anotar cuatro goles en nueve partidos jugados en la competencia. Además, ha dado una habilitación. El problema es que en el último encuentro del Orenburg, fue relegado a la banca.