No son de la U ni de Colo Colo: Los diez jugadores de mayor proyección del fútbol chileno

La Liga de Primera entró en la recta final de temporada y comienzan a aflorar los resúmenes del año. Por lo mismo se saca al limpio lo que ha sido este año 2025 y especialistas se fijan en el fútbol chileno, especialmente por la gran cantidad de jugadores de proyección.

Es que ahora el sitio CIES Football indicó un listado con los diez jugadores sub 21 con futuro prometedor. Lo que contempla lo registrado este año y solo se consideran las 50 ligas más importantes del planeta fútbol, donde está incluida la Liga de Primera.

El sitio reconocido por sus estadísticas y análisis, no tan solo contabiliza los minutos disputados este año y que se relaciona con la regla impuesta por los minutos Sub 21. A su vez también contempla el rendimiento del jugador y sus condiciones físicas en cada partido que completó en cancha. Pero sorpresivamente no hay jugadores ni de Colo Colo ni de Universidad de Chile.

Los 10 jugadores de mayor proyección en el fútbol chileno

En el listado entregado por el CIES Footbal, asoman en la parte alta nombres como Fernando Dinamarca (La Serena), Valentín Vidal (Unión Española), Rodrigo Godoy y Felipe Faúndez (O’Higgins) y Sebastián Arancibia (Universidad Católica).

Además en el listado aparece Matías Zepeda en representación del actual monarca del fútbol chileno como Coquimbo Unido. También se suman Dilan Rojas (Iquique), Kevin Contreras (Unión Española), Jordhy Thompson (Orenburg) y Felipe Yáñez (Unión La Calera).

El reporte del CIES Football sobre el fútbol chileno

Lo que de inmediato llamó la atención ya que solo los jugadores de O’Higgins han estado en el último ciclo de la Roja, en especial en el Mundial Sub 20 que se disputó en el país.

Aunque la publicación también dividió a los hinchas, ya que llamó la atención la ausencia de jugadores como Lucas Assadi, Francisco Marchant, ni Emiliano Ramos.