Jordhy Thompson vive un buen presente en el Orenburg de Rusia. Además, según sus palabras, este momento positivo no es solo en la cancha, sino que también en su vida personal.

El jugador de 21 años ya suma casi dos años en el extranjero y si bien en un comienzo le costó bastante la adaptación a un país con otra cultura e idiosincrasia, ahora ha logrado demostrar las condiciones que lo hicieron ser una de las grandes promesas de Colo Colo.

“Es súper difícil estar en otra realidad, lejos de mi país. Ahora está mi mujer acá, estamos súper adaptados. Me gusta Rusia, es un bonito país. Estamos súper contentos acá“, indicó Thompson a Radio ADN.

La paternidad de Jordhy Thompson

En la presente temporada con Orenburg, Jordhy Thompson suma 14 partidos, 5 goles y 2 asistencias. Buenos números que incluso lo han hecho un candidato a La Roja, pero que Nicolás Córdova decidió no convocar en la última nómina para los amistosos ante Rusia y Perú.

“Trato de llevarlo tranquilo, demostrar partido a partido para que salga algún equipo y aspirar a cosas más grandes. Me queda contrato hasta el otro año acá“, explicó el zurdo.

Jordhy Thompson fue padre en el mes de junio, algo que asegura le ha cambiado la vida. En el 2023 el jugador de enfrentó denuncias de violencia contra su pareja, pero el formado en Colo Colo asegura que estas situaciones han quedado en el pasado tras el nacimiento de Valentín.

“Me ha cambiado la vida para bien, me ha dado un giro tremendo. Es la motivación, día a día, demostrar que las personas sí cambian. Estamos unidos como familia. Es una motivación. Siempre que salgo a los entrenamientos me despido de ellos con un abrazo. Cuando llego también. Es lo más lindo llegar después del entrenamiento y ver a tu familia, que está bien“, comentó.

“Me gusta esta versión de mí, estar en familia. Me gusta estar en casa, descansar, jugar a la pelota con Bruno, ver a mi hijo Valentín dormir. Me gusta darle la leche, bajar a hacérsela cuando me despierto en las mañanas. Me gusta demasiado esta nueva etapa”, cerró Jordhy Thompson.