Si bien en nuestro país son amplias las críticas por no repetir lo que hace con Midtjylland en la Selección Chilena, en Europa no paran de surgir loas para el delantero Darío Osorio, incluso lo ponen como uno de los más promisorios en el Viejo Continente.

En su tercera temporada con el cuadro danés, el oriundo de Hijuelas ya supo coronarse campeón de forma agónica en el torneo local, además de tener destacadas actuaciones en los torneos UEFA, que le permiten sobresalir por sobre el resto.

Y en momentos donde en Chile las métricas no se toman en serio por parte de los hinchas, un sitio especializado en la materia como SofaScore realizó un estudio sobre los futbolistas hispanoamericanos Sub 23 mejor valorados en Europa, y Osorio lidera la lista.

Darío Osorio lidera “métricas” de futbolistas en Europa

La publicación puso al ex Universidad de Chile en el primer puesto de la lista, donde actualmente suma con Midtjylland un total de tres goles y dos asistencias en ocho encuentros, registrando una nota de 7.78 sobre 10.

Insólitamente, Osorio supera en este registro nada menos que a Moisés Caicedo, volante ecuatoriano del Chelsea, que tiene una calificación de 7.67, misma puntuación que el argentino Matías Soulé, de la Roma italiana, que cierra el podio.

Pero el delantero no es el único futbolista chileno que aparece en esta lista de SofaScore, pues en un llamativo décimo puesto se ubica Jordhy Thompson, jugador del Orenburg ruso, con una nota de 7.07 gracias a sus cuatro goles y una asistencia en nueve juegos.

Los números del chileno en esta temporada

En la campaña 2025-26 con Midtjylland, Darío Osorio disputó hasta el momento, entre torneos locales y europeos, un total de 961 minutos en cancha durante 15 juegos, con un registro de cinco goles y cinco asistencias.