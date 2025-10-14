Darío Osorio se ha convertido en uno de los jugadores chilenos que mejor presente tienen en Europa. En el Midtjylland se ha convertido en una de las grandes figuras, deleitando a los hinchas con su zurda.

Los golazos que anota desde fuera del área lo han llevado a recibir mucho cariño, lo que quedó demostrado esta jornada en un mall de la ciudad de Herning, en la que se dio el tiempo de recibir a los fanáticos.

Adultos y niños llegaron para pedirle fotos y autógrafos, a los cual aceptó de manera muy paciente pues estuvo largos minutos recibiendo el cariño de la hinchada.

Darío Osorio recibiendo a los hinchas de su club

Incluso se vio una larga fila para poder acercarse al chileno, que no estuvo en la convocatoria para el último duelo ante Perú para que pueda recuperar terreno en su club, pues viene retornando de una lesión muscular.

La gente se agolpó para ver a Osorio

Publicidad

Publicidad

El presente de Osorio en Dinamarca

Darío Osorio se ausentó durante 5 partidos del Midtjylland en septiembre, debido a una lesión muscular que le impidió jugar en el debut que tuvieron en la Europa League.

Retornó en la segunda fecha del torneo internacional, en el triunfo ante Nottingham Forest por 3-2, en calidad de visitante. Ahí entró desde el banco para jugar 33 minutos.

ver también Scout del Arsenal compara a Darío Osorio con un crack argentino que fue multicampeón con La Albiceleste

Luego pudo ser titular en el duelo ante el Copenague, por la liga, en el que jugó hasta el minuto 81′ y que terminó 1-1, cediendo así terreno en la lucha por el liderato.

Publicidad

Publicidad

Actualmente la escuadra de Osorio marcha en el segundo puesto de la liga danesa, con 22 puntos, a cuatro unidades del sorprendente puntero AGF.