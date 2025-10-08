Los veedores del fútbol mundial se dieron cita en el país en medio del desarrollo de la Copa del Mundo Sub 20 de Chile 2025. Uno de ellos es Jonathan Vidallé, exfutbolista argentino que jugó en Provincial Osorno y que hoy trabaja como jefe de scouts del Arsenal para Sudamérica.

En entrevista con Radio ADN, el scout de Los Gunners realizó una llamativa comparación entre Darío Osorio y el trasandino Ángel Di María.

“A Darío Osorio le veo similitudes con Di María cuando empezó, porque tiene esa característica de extremo inteligente, hábil en el uno contra uno, que sabe enganchar para adentro y terminar bien, pero quizá le faltaba para dar un salto mayor“, dijo Vidallé.

Agregó que “por ejemplo, ir al Arsenal era un paso demasiado grande, gigante, entonces a veces es mejor pasar a ligas como México, Holanda, Portugal o Dinamarca“.

Paso intermedio antes del gran salto

Tal como lo ha hecho Osorio, sobre el camino de los futbolistas chilenos, el veedor es de la idea que deben hacer un paso intermedio antes de pensar en irse a las grandes ligas de Europa.

“Es lo más adecuado para terminar de formar al jugador, que acabe de tomar confianza, explotar todas sus virtudes y ver ahí para qué está, obviamente con otra mentalidad“, expuso.

Por otro lado, el veedor manifestó que “de Alexis Sánchez tengo el mejor recuerdo, siempre rindió. Es un gran jugador, excelente profesional. No he tratado mucho con él, pero en Arsenal anduvo muy bien y ganó títulos. Lamenté cuando por el Manchester United perdió esa final con el Chelsea”.

Cabe recordar que Darío Osorio fue formado y debutó como profesional en Universidad de Chile. Hoy con 21 años se desempeña en el Midtjylland de Dinamarca, club al que pertenece desde mediados de 2023, actualmente con la misión de recuperar el protagonismo en el cuadro escandinavo.

