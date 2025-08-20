Darío Osorio comenzó su tercera temporada en el Midtjylland y más allá de los rumores, su presente está en Dinamarca. Justamente en este país, el zurdo se puso una ambiciosa meta.

El formado en Universidad de Chile quiere su consagración definitiva en Europa y de esta manera, buscar dar el salto a una de las ligas principales del viejo continente. Para lograr este objetivo, sabe que debe brillar más que cualquier otro en suelo danés.

La vara que se puso Darío Osorio

En el último mercado, mucho ha sonado el nombre de Darío Osorio para dar el salto a la Premier League, pero Midtjylland está enfocado en tener una buena temporada y para eso, necesitan que el chileno se quede. Así lo ratificó su entrenador.

“No vamos a vender a ninguno de nuestros delanteros. Es el mismo mensaje, preguntes a quien preguntes”, explicó Thomas Thomasberg. De esta manera, Osorio se quedará al menos un año más en Dinamarca, situación que no disgusta para nada al jugador de La Roja.

Darío Osorio tiene 21 años, por lo cual no tiene ningún apuro en partir. De hecho, habló con los medios oficiales del Midtjylland y se puso una muy ambiciosa meta personal para esta nueva campaña que ya está en curso.

“Mi objetivo para esta temporada son 15 goles y al mismo tiempo dar muchas asistencias. Es importante para mí contribuir al equipo”, señaló Osorio a los canales oficiales de su equipo. Estos dichos le ponen una tarea bastante alta.

En su primera temporada en Dinamarca, Darío Osorio anotó 8 goles en 24 partidos, mientras en su segundo año convirtió 7 tantos en 39 encuentros. Esto significa que el chileno quiere duplicar su aporte ofensivo en el Midtjylland. El formado en la U se puso una meta bastante alta y en caso de lograrla, las ofertas de las ligas de élite le lloverán.