Darío Osorio vivió otra buena jornada con el Midtjylland. El formado en U. de Chile fue titular en el partido contra Vejle BK en la fecha 5 de la Superliga danesa y cómo respondió: con una asistencia y un gol para darle el triunfo a su equipo en calidad de visita.

El cuadro danés venía de clasificar a la siguiente ronda eliminatoria de la Europa League, pero de empatar con FC Fredericia en la liga local. Por eso, un triunfo que le permitiera seguir a la caza del líder de la Superliga, Copenhagen, era fundamental.

Primero, Darío Osorio entregó una habilitación de lujo. A los 76′, recibió un balón en el último cuarto de cancha y se giró rápido con dirección al arco, filtrando un pase exquisito para Franculino Djú, quien anotó la apertura de la cuenta.

A los 90’+7, Darío Osorio acompañó a Cho Gue-sung en una contra del Midtjylland y, completamente solo, recibió la pelota frente a la portería para anotar el 2-0 definitivo. Para entonces, el rival tenía un jugador menos por la expulsión de Stefan Velkov a los 89′.

Darío Osorio se luce en la Superliga danesa

Con este resultado, Midtjylland alcanzó nueve puntos y se tomó la segunda posición de la Superliga Danesa. Tres unidades lo separan del líder, Copenhagen, con el que se encontrará en varias semanas más.

Pero el triunfo en la liga local deberá pasar al olvido rápidamente para enfocarse en los play-offs de la Europa League. El equipo de Darío Osorio enfrenta a KuPS el jueves 21 de agosto (local) y el jueves 28 (visita). El ganador de la llave ingresará a la fase de liga de la competencia europea.