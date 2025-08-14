En momentos donde su nombre aparece en la órbita nada menos que de la Premier League, el delantero chileno Darío Osorio consiguió un nuevo hito junto al Midtjylland danés, para meterse en la última fase de clasificación para la Europa League.

Luego de tomar una ventaja en el duelo de ida ante el Fredrikstad noruego por 3-1, donde el oriundo de Hijuelas entregó una asistencia, la definición era como dueños de casa en la ciudad de Herning y pese a fue a la banca, aunque jugó los últimos 12 minutos, se llevaron la victoria definitiva por 2-0.

Midtjylland definió la revancha en el primer tiempo, gracias a las anotaciones de Mads Bech Sørensen (9′) y el brasileño Paulinho (17′). Por su parte, Darío Osorio ingresó en el minuto 78, en lugar de Mikel Gogorza, y logró mantener la ventaja en el global.

El próximo rival del Midtjylland de Osorio en Europa League

Poco tiempo de descanso tendrá el cuadro danés, pues en las próximas dos semanas definirá su lugar en el segundo torneo en importancia del fútbol europeo, instancia para la cual ya conoce al que será su siguiente obstáculo.

Hablamos del Kuopion Palloseura, o popularmente conocido como KuPS, de la ciudad finlandesa de Kuopio, que proviene de la ronda “Ruta de Campeones”, donde eliminó al RFS Riga de Letonia por un global de 3-1.

De acuerdo a la información que entregó el Midtjylland de Osorio en sus redes sociales, el encuentro de ida se disputará el jueves 21 de agosto en el MCH Arena de Herning, mientras que la vuelta se dará una semana después, el jueves 28 en el Väre Areena.

¿Cuándo vuelve a jugar el chileno?

El equipo de ex Universidad de Chile deberá cambiar su chip para enfocarse en su duelo por la quinta fecha de la Superliga Danesa, donde se ubican en el quinto puesto con seis puntos. Este domingo 17 de agosto visitarán al Vejle Boldklub desde las 08:00 de la mañana.