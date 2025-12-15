Darío Osorio está haciendo las cosas bien en Midtjylland y eso ha generado interés en importantes clubes. Ahora, son tres equipos de la Premier League quienes quieren quedarse con el chileno.

En momentos donde la selección chilena vive un proceso de recambio de cara a la Copa del Mundo de 2030, Osorio es uno de los llamados a liderar a esta nueva generación. No son muchos los nacionales que juegan a un buen nivel en el fútbol europeo.

Los clubes que buscan a Darío Osorio

A medida que se acerca el mercado de invierno en el viejo continente, son más los equipos que muestran interés en Darío Osorio. El chileno está jugando su tercera temporada en Midtjylland, donde cada vez luce más consolidado.

En las semanas anteriores, el formado en Universidad de Chile ha sido vinculado a Fenerbahce de Turquía e incluso, en Alemania han hablado del interés de Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Claro que ahora, es otra liga la que golpea la puerta del oriundo de Hijuelas.

De acuerdo a El Mercurio, son tres equipos de Inglaterra los que van por el fichaje de Darío Osorio: Liverpool, West Ham United y Bournemouth. Incluso, detallan que estos equipos de Inglaterra habrían dado un importante paso en su interés.

Según el medio antes citado, los clubes de la Premier League incluso mandaron a veedores a los partidos de Mitdjylland para convencerse y ver si concretan el fichaje del chileno. En Dinamarca están expectantes con lo que pueda suceder.

Darío Osorio es uno de los llamados a liderar a La Roja. Imagen: Photosport

Quien quiera quedarse con Darío Osorio, tendrá que desembolsar una importante suma. El pase del chileno está tasado en cerca de 20 millones de euros, pero ante el interés de más de un equipo este valor podría subir. En Universidad de Chile igual festejan, ya que mantienen el 10% de su ficha.