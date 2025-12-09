Darío Osorio ha demostrado su gran talento en Midtjylland, lo que ha despertado el interés de importantes clubes europeos. Uno de ellos, lo quiere en la próxima ventana.

El zurdo formado en Universidad de Chile arribó a mediados del 2023 al fútbol de Dinamarca y desde entonces, ha vivido una evolución futbolística que no pasa desapercibida en el viejo continente. Cada día más equipos se sienten atraídos por su talento.

El futuro de Darío Osorio

Midtjylland ha sido un club ideal para que Darío Osorio pueda asentarse en Europa, encontrando continuidad y estabilidad para poder desenvolver su juego. Claro que al parecer, está listo para subir de nivel y poder partir a una liga más competitiva.

Si bien se ha hablado del interés de muchos clubes, ahora surgió un nuevo candidato a la final. Se trata de Fenerbahce, de acuerdo a FH-Insider, uno de los clubes más grandes de Turquía y constante animador de las competiciones europeas.

Los Canarios Amarillos están en el 3° lugar de la Superliga de Turquía y además, están disputando la fase de liga de la UEFA Europa League. Esta temporada comenzaron siendo dirigidos por José Mourinho, pero ahora están al mando del italiano Domenico Tadesco.

Fenerbahce cuenta con estrellas como Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar y Marco Asensio, entre otros. Darío Osorio podría sumarse a una plantilla con gran jerarquía y que significaría un salto importante desde el fútbol de Dinamarca.

En la actual temporada, Osorio registra 27 partidos, con 6 goles y 8 asistencias. También anotó en el último duelo amistoso de Chile, donde La Roja venció por 2-1 a Perú en Rusia. El oriundo de Hijuelas pasa por un lindo momento de su carrera a los 21 años.