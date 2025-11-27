Es tendencia:
Europa League

AS Roma vs. Midtjylland: Dónde y a qué hora ver al equipo de Darío Osorio por Europa League

El conjunto del chileno, sorpresivo puntero del campeonato europeo, visita este jueves a la AS Roma en el estadio Olímpico.

Por Franco Abatte

El chileno tiene un duro rival este jueves por una nueva fecha de la Fase de Liga de la UEFA Europa League.
Este jueves 27 de noviembre, la agenda del fútbol europeo ofrece una jornada recargada con grandes encuentros por la Fase de Liga de la Europa League. Entre ellos, uno de los duelos más importantes para nosotros los chilenos será el que disputen AS Roma y el Midtjylland de Darío Osorio en el Estadio Olímpico de Roma, Italia.

Se trata de un partidazo y de una nueva oportunidad para el equipo del chileno de confirmar su gran momento continental. Los daneses llegan como líderes exclusivos de la Fase de Liga, con cuatro triunfos en igual número de partidos, acumulando un perfecto puntaje de 12 unidades.

La ‘loba’, por su parte, intentará hacer valer su localía para sumar su tercera victoria en el certamen y mejorar su discreto 18° lugar en la tabla de posiciones, donde actualmente registra 6 puntos, producto de sus dos triunfos y dos derrotas. A continuación, revisa todos los detalles del encuentro.

¿A qué hora juegan AS Roma vs. Midtjylland de Darío Osorio?

El partido entre AS Roma y el Midtjylland de Darío Osorio se juega este jueves 27 de noviembre a partir de las 14:45 horas de Chile en el estadio Olímpico de Roma, Italia.

4 triunfos en igual número de partidos acumula el FC Midtjylland en Europa League esta temporada. (Foto: Gareth Copley/Getty Images)

¿Dónde ver por TV o streaming al Midtjylland de Darío Osorio?

El encuentro entre Midtjylland de Darío Osorio y la Roma va en vivo por TV en Chile a través de la señal de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

  • ESPN
    • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
    • DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)
    • ENTEL: 212 (HD)
    • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
    • GTD/TELSUR: 84 (SD)
    • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
    • TU VES: 508 (SD)
    • ZAPPING: 90 (HD)

Adicionalmente, podrás ver este encuentro de forma online y completamente en vivo a través de la plataforma DISNEY+, previa suscripción en sus planes Premium o Estándar.

Tabla de posiciones de la Fase de Liga de Europa League

