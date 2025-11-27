Día de partidazos en Europa y el mundo. Este jueves 27 de noviembre el “Viejo Continente” se roba las miradas con grandes encuentros de dos de las tres competencias más importante de clubes en el territorio, Europa League, donde verá acción el Midjylland de Darío Osorio y el Real Betis de Pellegrini, además de la UEFA Conference League.
Pero eso no es todo, porque adicionalmente hay acción en Qatar con los duelos correspondientes al 3° puesto y la gran final del Mundial Sub-17, en este último duelo, Portugal y Austria buscarán la corona de la categoría.
Finalmente, veremos también acción con la siempre importante Championship de Inglaterra y en Sudamérica con la Liga de Colombia que sigue en jornada de definiciones. Conoce todos los detalles de estos encuentros, a continuación, en RedGol.
Horario y dónde ver los partidos de hoy jueves 27 de noviembre
FIFA Mundial Sub-17
- 09:30 horas – Brasil vs. Italia (3er Puesto). Transmite Amazon Prime Video, DGO, DSPORTS+ Plus, DSports.
- 13:00 horas – Portugal vs. Austria (Final). Transmite Amazon Prime Video, DGO, DSPORTS+ Plus, DSports.
Europa League – Fase Liga
- 14:45 horas – AS Roma vs. FC Midtjylland. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 14:45 horas – Aston Villa vs. Young Boys. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
- 14:45 horas – Feyenoord vs. Celtic FC. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
- 14:45 horas – FC Porto vs. Nice. Transmite Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3.
- 14:45 horas – Viktoria Plzen vs. Freiburg. Transmite Disney+ Premium.
- 14:45 horas – Fenerbahçe vs. Ferencvaros. Transmite Disney+ Premium.
- 14:45 horas – Lille vs. GNK Dinamo Zagreb. Transmite Disney+ Premium.
- 14:45 horas – PFC Ludogorets vs. Celta. Transmite Disney+ Premium, ESPN 7.
- 14:45 horas – PAOK FC vs. SK Brann. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Real Betis vs. Utrecht. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – Genk vs. FC Basel. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Bologna vs. Red Bull Salzburg. Transmite Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3.
- 17:00 horas – Rangers FC vs. SC Braga. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
- 17:00 horas – Nottingham Forest vs. Malmö FF. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Go Ahead Eagles vs. Stuttgart. Transmite Disney+ Premium, ESPN 7.
- 17:00 horas – Maccabi Tel Aviv FC vs. O. Lyon. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
- 17:00 horas – Panathinaikos vs. Sturm Graz. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Crvena Zvezda vs. FCSB. Transmite Disney+ Premium.
Conference League – Fase Liga
- 14:45 horas – AZ Alkmaar vs. Shelbourne FC. Transmite Disney+ Premium.
- 14:45 horas – Slovan Bratislava vs. Rayo Vallecano. Transmite Disney+ Premium.
- 14:45 horas – Lech Poznan vs. Lausanne Sport. Transmite Disney+ Premium.
- 14:45 horas – AC Omonia vs. Dynamo Kyiv. Transmite Disney+ Premium.
- 14:45 horas – Sigma Olomouc vs. NK Celje. Transmite Disney+ Premium.
- 14:45 horas – Zrinjski Mostar vs. BK Häcken. Transmite Disney+ Premium.
- 14:45 horas – Raków Częstochowa vs. Rapid Wien. Transmite Disney+ Premium.
- 14:45 horas – FCU Craiova 1948 vs. Mainz 05. Transmite Disney+ Premium.
- 14:45 horas – Hamrun Spartans vs. Lincoln Red Imps. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Fiorentina vs. AEK FC. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Legia Warszawa vs. Sparta Praha. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – HNK Rijeka vs. AEK Larnaca. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Aberdeen vs. FC Noah. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Breidablik UBK vs. Samsunspor. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Strasbourg Alsace vs. Crystal Palace. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Shamrock Rovers vs. Shakhtar Donetsk. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – FC Drita vs. KF Shkendija. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Jagiellonia Bialystok vs. KuPS. Transmite Disney+ Premium.
Liga Colombiana
- 21:30 horas – América de Cali vs. Medellín. Transmite RCN Nuestra Tele.
League Two
- 17:00 horas – Grimsby Town vs. Tranmere Rovers. Transmite Disney+ Premium.