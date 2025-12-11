Es tendencia:
Disney+ hace oficial nuevos cambios para ESPN: Esta es la nueva forma de ver los canales online

Conoce cuáles serán los cambios de servicio de streaming con la señal deportiva.

Por Franccesca Arnechino

Conoce los nuevos cambios del servicio de streaming con la señal deportiva.
Disney+ irrumpió hace algunos años en las plataformas de streaming, incorporando transmisiones deportivas en vivo, diferenciándose de Netflix y de otras plataformas que por entonces se limitaban a ofrecer catálogos de series, películas y realities.

Para impulsar esta nueva fase, la empresa se apoyó en ESPN, especialmente fuerte en Latinoamérica. Gracias a esta alianza, comenzó a transmitir en directo miles de competencias deportivas a nivel mundial: desde boxeo, Fórmula 1, NBA y torneos de tenis, hasta las ligas de fútbol más relevantes del planeta.

Nuevos cambios de Disney+ a ESPN

Anteriormente, los usuarios podían acceder mediante una suscripción mensual con dos opciones: el plan Estándar, que brinda acceso a ESPN y ESPN 3, y el plan Premium, que incluye todas las señales de ESPN.

Desde este jueves 11 de diciembre Disney+ aplicará un cambio importante en su servicio para este lado del mundo, las señales ESPN y ESPN 3 de la cadena deportiva dejarán de estar incluidos en el plan Estándar del servicio y se trasladarán exclusivamente al Premium.

De acuerdo a la información compartida, todo el contenido deportivo de ESPN, incluidos los eventos en vivo, programas y transmisiones exclusivas, pasará a estar incluido únicamente en el plan Premium de Disney+, el cual en Chile tiene un costo actual de 14.190 por mes.

De esta forma, el plan Estándar, cuyo precio va desde los $8.490 (con anuncios) a $10.390 por mes, queda sin contenido deportivo y solamente con acceso al contenido general de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, entre otros.

El plan Premium de Disney+, en tanto, tendrá como gran plus todo el contenido anterior más todas las señales de ESPN (ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN4, ESPN5, ESPN6, ESPN7 y ESPN Premium en Chile), además de miles de eventos exclusivos del deporte.

Esta actualización busca reorganizar el modelo de suscripción en la región por parte de Disney+ y así fortalecer su propuesta deportiva en su plan más alto.

