Disney+ irrumpió hace algunos años en las plataformas de streaming, incorporando transmisiones deportivas en vivo, diferenciándose de Netflix y de otras plataformas que por entonces se limitaban a ofrecer catálogos de series, películas y realities.

Para impulsar esta nueva fase, la empresa se apoyó en ESPN, especialmente fuerte en Latinoamérica. Gracias a esta alianza, comenzó a transmitir en directo miles de competencias deportivas a nivel mundial: desde boxeo, Fórmula 1, NBA y torneos de tenis, hasta las ligas de fútbol más relevantes del planeta.

Nuevos cambios de Disney+ a ESPN

Anteriormente, los usuarios podían acceder mediante una suscripción mensual con dos opciones: el plan Estándar, que brinda acceso a ESPN y ESPN 3, y el plan Premium, que incluye todas las señales de ESPN.

Desde este jueves 11 de diciembre Disney+ aplicará un cambio importante en su servicio para este lado del mundo, las señales ESPN y ESPN 3 de la cadena deportiva dejarán de estar incluidos en el plan Estándar del servicio y se trasladarán exclusivamente al Premium.

De acuerdo a la información compartida, todo el contenido deportivo de ESPN, incluidos los eventos en vivo, programas y transmisiones exclusivas, pasará a estar incluido únicamente en el plan Premium de Disney+, el cual en Chile tiene un costo actual de 14.190 por mes.

De esta forma, el plan Estándar, cuyo precio va desde los $8.490 (con anuncios) a $10.390 por mes, queda sin contenido deportivo y solamente con acceso al contenido general de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, entre otros.

Disney+ Plus

El plan Premium de Disney+, en tanto, tendrá como gran plus todo el contenido anterior más todas las señales de ESPN (ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN4, ESPN5, ESPN6, ESPN7 y ESPN Premium en Chile), además de miles de eventos exclusivos del deporte.

Esta actualización busca reorganizar el modelo de suscripción en la región por parte de Disney+ y así fortalecer su propuesta deportiva en su plan más alto.

