Este lunes se dieron a conocer a los ganadores de la cuarta edición de la Gala Crack. Una noche que tuvo como gran triunfador a Charles Aránguiz, futbolista de Universidad de Chile que se alzó como el Crack del año.

Además, Esteban González se consolidó como mejor técnico y Benjamín Chandía como el jugador joven más destacado. TNT SPORTS dio a conocer los detalles detrás de cada ganador, revelando los porcentajes con los cuales se consagraron los más destacados, en diferentes categorías.

¿Cómo se escogió a los mejores de la temporada 2025?

Recordemos que la votación fue del público, del Círculo de Periodistas Deportivos y de los capitanes de los clubes. Entre los capitanes y jugadores de Primera División 2025, destacaron Marcelo Díaz como capitán de la U. de Chile, Esteban Pavéz por Colo-Colo, Fernando Zampedri por Católica, Daniel Castro por Limache y Leonardo Valencia por Audax Italiano, entre otros.

Mientras que, entre los capitanes del Ascenso 2025, votaron Osvaldo González

de la U. de Conce, Fernando Hurtado de Antofagasta, Paulo Garcés de Unión San

Felipe y Rodolfo González de Cobreloa, entre otros.

ver también Huachipato vs. Deportes Limache: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la final de Copa Chile 2025

Charles Aránguiz entre los ganadores de la noche

El jugador azul se impuso a otros cracks como Lucas Cepeda, Lucas Assadi y Matías Palavecino, obteniendo una de las votaciones más altas de los representantes de los clubes, con un 43,75% de votos por el príncipe.

Además, el 27,21% de los periodistas también se inclinó por el ídolo de la “U”. El técnico de Coquimbo Unido, Esteban González, logró 56,25% de votos de jugadores y 81,62% de sufragios del Círculo de Periodistas Deportivos, superando a Gustavo Álvarez, Daniel Garnero, Lucas Bovaglio y Francisco Meneghini.

Publicidad

Publicidad

Mejor jugador del Ascenso

Joaquín Larrivey se impuso como mejor jugador del Ascenso con un 72,06% de las preferencias de los jugadores y 37,5% de los capitanes, venciendo a Jorge Luna, Thomas Jones, Cristian Campestrini y Aldrix Jara.

En el caso del once ideal, éste igualmente incluyó la votación del público. Uno de los más destacados fue Lucas Cepeda, que logró imponerse como el mejor delantero derecho, por encima de Eduard Bello, Bryan Carrasco, Luis Guerra y Cristian Zavala.

El albo obtuvo 46,48% de votos del público, 61,76% de los periodistas y 62,5% de los representantes del fútbol. Para revisar la lista completa de los ganadores y revivir la Gala Crack visita Tntsports.cl y las redes sociales de TNT SPORTS.

Publicidad