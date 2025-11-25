Es tendencia:
Fútbol argentino

Más de 34 mil visualizaciones: ESPN publica el momento exacto de la muerte de Diego Maradona

El histórico futbolista dejó este mundo en 2020 y hasta el día de hoy los hinchas recuerdan su legado.

Por Felipe Pavez Farías

ESPN recordó la lamentable muerte de Maradona
El 25 de noviembre de 2020 difícilmente será olvidado por los fanáticos del fútbol. Ese día Diego Armando Maradona falleció a los 60 años. Lo que hasta el día de hoy lamentan los seguidores del trasandino y del balompié. 

El campeón del Mundo sufrió un paro cardiorrespiratorio y pese a los intentos de personal médico, esa jornada dejó este mundo el barrilete cósmico. Lo que impactó especialmente a los medios trasandinos que tuvieron que cambiar su programación aquella jornada de forma obligada.

Momento que recordó ESPN ya que tuvo uno de los momentos más importantes que se ha registrado. “A mi me dicen que Diego no resistió”, fue la frase con la que adelantaron lo peor. “A mí me confirman que Diego falleció”, vino después e informaron lo que nadie quería escuchar. 

“La noticia es que murió Diego. Ibamos a hablar de fútbol y se murió el fútbol”, complementó el Pollo Vignolo afectado por la partida del crack. El registro rápidamente se viralizó y ahora ESPN lo volvió a resumir y en minutos sumó más de 34 mil visualizaciones solo en X. 

A ello, sumaron los diversos homenajes que se realizaron tanto en Argentina como en todas las canchas del planeta fútbol.

¿En qué está el juicio por muerte de Diego Maradona? 

Mientras los hinchas aún lloran a Diego Maradona, sigue en curso el juicio sobre los implicados en la muerte del “10”. El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro indicó que recién en 2026 se retomará y se investigará el presunto homicidio simple con dolo. Por lo que los implicados arriesgan hasta 25 años de cárcel. 

