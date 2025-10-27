Semana decisiva en Conmebol. En estos días el ente rector del fútbol sudamericano celebrará los decisivos duelos de revancha de semifinales del torneo continental más importante, la Copa Libertadores 2025.

La máxima competencia de clubes de este lado del mundo tiene como protagonistas a los conjuntos brasileños del Palmeiras y Flamengo, además de Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador y Racing Club de Argentina.

Históricos cuatro clubes que buscarán dar lo mejor de sí y avanzar a una histórica final de Copa. Por ello te invitamos a conocer todos los detalles de los duelos de vuelta que se jugarán esta semana, días de partido, horarios, transmisión y mucho más. Todo en RedGol.

Programación de vuelta de semifinales de Copa Libertadores

El primer encuentro que se juega esta semana en la máxima competencia de clubes de este lado del mundo es el encuentro entre Racing Club de Argentina y Flamengo de Brasil, duelo a disputarse el miércoles 29 de octubre a las 21:30 horas en el Cilindro de Avellaneda y que tiene al “Fla” de Erick Pulgar como gran favorito, tras el triunfo 1-0 como locales en la ida.

Por la otra semifinal, se miden Palmeiras de Brasil y LDU de Quito, llave que tiene a los ecuatorianos como los grandes favoritos tras el contundente 3-0 propinado al “verdao” en el duelo de ida. Este encuentro a jugarse en el Allianz Parque de Sao Paulo se disputará el jueves 30 de octubre a las 21:30 horas de Chile.

Transmisión de las semifinales de Copa Libertadores:

Racing vs. Flamengo: miércoles 29 de octubre a las 21:30 horas en el Cilindro de Avellaneda. Transmite CHV web, CHV Youtube, PlutoTV, ESPN Premium y Disney+ Premium.

Palmeiras vs. Liga de Quito: jueves 30 de octubre a las 21:30 horas en el Allianz Parque de Sao Paulo. Transmite Disney+ Premium y ESPN Premium.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025?

De acuerdo a lo informado hasta el momento por la Conmebol, la final de la competición continental se disputará el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.