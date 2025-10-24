Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

Tiago Nunes salió de Católica y es furor en Copa Libertadores: “Soy un entrenador internacional”

El brasileño que dirige a Liga de Quito se consideró "un entrenador internacional" tras la golear a Palmeiras en semifinales.

Por Felipe Escobillana

Tiago Nunes logró un gran triunfo con Liga de Quito
© Getty ImagesTiago Nunes logró un gran triunfo con Liga de Quito

Liga de Quito dio el gran golpe en la Copa Libertadores al vencer 3-0, en Ecuador, al Palmeiras en la semifinal de ida. Un resultado que provocó la alegría de su entrenador, Tiago Nunes, que hace pocos meses dirigía a la U. Católica.

“Desde que llegué acá, este fue el mejor primer tiempo que tuvimos. No solo por los goles, sino por la consistencia y cerrar bien las oportunidades”, sostuvo por los goles marcados en la primera mitad.

Nunes no se siente en la final de Copa Libertadores

Agregó el técnico brasileño que incluso quisieron alargar el marcador. “La idea era seguir buscando más, pues es un resultado importante, no determinante”, aclaró.

Esto debido a que en Sao Paulo la historia será diferente. “Palmeiras metió más de tres goles en sus partidos de local. Sabemos lo que es jugar en su casa y debemos preparar al equipo para esas circunstancias”, comentó.

Liga goleó a Palmeiras en Copa Libertadores (Getty)

Liga goleó a Palmeiras en Copa Libertadores (Getty)

También indicó que sueña con levantar el trofeo continental más grande de la América. “Cuando vino Edgardo Bauza al complejo (DT que sacó campeón a Liga en el 2008), trajeron la Copa Libertadores. La miraba y decía ‘qué lindo sería repetir esto‘. Ojalá que tengamos las condiciones de tocar la copa”, manifestó.

Publicidad

Nunes asegura que su buen rendimiento en el elenco quiteño lo eleva a un nivel importante entre los técnicos de Sudamérica, considerando que hace algunos años ganó la Copa Sudamericana.

Liga de Quito golea a Palmeiras en la ida: Tiago Nunes pone pie y medio en la final de Copa Libertadores

ver también

Liga de Quito golea a Palmeiras en la ida: Tiago Nunes pone pie y medio en la final de Copa Libertadores

“Es un momento importante porque me toca estar en un gran club de Sudamérica. Me propuse salir de mi zona de confort y no quedarme en Brasil dirigiendo. Más que un entrenador brasileño, me siento un entrenador internacional“, cerró.

El duelo de vuelta se jugará el próximo jueves, a las 21.30, en el que Liga puede caer por dos goles de diferencia para clasificar a la final.

Publicidad
Lee también
"Hay cosas que la plata no compra": Tiago Nunes se ríe de todo Brasil
Internacional

"Hay cosas que la plata no compra": Tiago Nunes se ríe de todo Brasil

Le fue mal en Chile y ahora está cerca de conseguir histórica hazaña
Copa Libertadores

Le fue mal en Chile y ahora está cerca de conseguir histórica hazaña

Tiago Nunes provoca burlas a Ancelotti: "En Europa no hay ciudades..."
Copa Libertadores

Tiago Nunes provoca burlas a Ancelotti: "En Europa no hay ciudades..."

“El Aquino bueno…”: Herrera repasa al refuerzo de Colo Colo de US$ 1,8 millones
Copa Sudamericana

“El Aquino bueno…”: Herrera repasa al refuerzo de Colo Colo de US$ 1,8 millones

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo