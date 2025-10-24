Liga de Quito dio el gran golpe en la Copa Libertadores al vencer 3-0, en Ecuador, al Palmeiras en la semifinal de ida. Un resultado que provocó la alegría de su entrenador, Tiago Nunes, que hace pocos meses dirigía a la U. Católica.

“Desde que llegué acá, este fue el mejor primer tiempo que tuvimos. No solo por los goles, sino por la consistencia y cerrar bien las oportunidades”, sostuvo por los goles marcados en la primera mitad.

Nunes no se siente en la final de Copa Libertadores

Agregó el técnico brasileño que incluso quisieron alargar el marcador. “La idea era seguir buscando más, pues es un resultado importante, no determinante”, aclaró.

Esto debido a que en Sao Paulo la historia será diferente. “Palmeiras metió más de tres goles en sus partidos de local. Sabemos lo que es jugar en su casa y debemos preparar al equipo para esas circunstancias”, comentó.

Liga goleó a Palmeiras en Copa Libertadores (Getty)

También indicó que sueña con levantar el trofeo continental más grande de la América. “Cuando vino Edgardo Bauza al complejo (DT que sacó campeón a Liga en el 2008), trajeron la Copa Libertadores. La miraba y decía ‘qué lindo sería repetir esto‘. Ojalá que tengamos las condiciones de tocar la copa”, manifestó.

Publicidad

Publicidad

Nunes asegura que su buen rendimiento en el elenco quiteño lo eleva a un nivel importante entre los técnicos de Sudamérica, considerando que hace algunos años ganó la Copa Sudamericana.

ver también Liga de Quito golea a Palmeiras en la ida: Tiago Nunes pone pie y medio en la final de Copa Libertadores

“Es un momento importante porque me toca estar en un gran club de Sudamérica. Me propuse salir de mi zona de confort y no quedarme en Brasil dirigiendo. Más que un entrenador brasileño, me siento un entrenador internacional“, cerró.

El duelo de vuelta se jugará el próximo jueves, a las 21.30, en el que Liga puede caer por dos goles de diferencia para clasificar a la final.

Publicidad