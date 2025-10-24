La próxima semana se conocerán quiénes son los dos equipos que disputarán la Final de la Copa Libertadores 2025, un certamen que pese a la decisión desde Conmebol de mantener la sede de este encuentro en Lima, Perú, todo indica que cambiará de ciudad.

El actual estado de emergencia que declaró para esta localidad su Presidente Interino José Jerí, impide que estén las condiciones para realizar el juego de forma normal, por ello desde Asunción ya empiezan a diagramar su “plan B” para este evento.

Si bien desde Conmebol siguen firmes en su postura que la Final de Copa Libertadores será en Lima, desde Argentina, el periodista Fede Cristofanelli afirmó que la alternativa ya está lista, aunque dependerá del resultado de un partido.

ver también ¡Alerta a Conmebol! Decretan estado de emergencia en Lima y amenaza la final de la Libertadores 2025

Conmebol y su “plan B” para la Final de Copa Libertadores

Según el reportero trasandino, la decisión definitiva del ente rector del fútbol sudamericano pasará exclusivamente por lo que ocurra con la serie entre Flamengo y Racing Club, donde los brasileños tienen ventaja de 1-0 y la revancha se juega este miércoles 29 en Avellaneda.

“La situación es la siguiente. Hay un clima caldeado en Lima. Hay una evaluación exhaustiva desde Conmebol sobre lo que ocurre en Perú. Es un caos reinante y esto invita a tener un estado de alarma”, fue lo primero que señaló Cristofanelli.

En esa línea, el periodista agrega que “si Racing pasa a la Final, y sigue este clima caótico en Lima, hay grandes posibilidades de que la definición de la Copa Libertadores se mude hasta el Estadio Monumental de Buenos Aires“. No fue todo.

Publicidad

Publicidad

Pues además agregó que si es Flamengo quien se queda con el duelo ante los trasandinos, la definición puede llegar a disputarse en suelo brasileño, aunque no habría escenario definido en ese caso, como sí ocurriría en el caso contrario.

Tweet placeholder

¿Cuándo se define esta serie?

La revancha por semifinal de Copa Libertadores entre Racing Club y Flamengo se disputará este miércoles 29 de octubre a contar de las 21:30 horas en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, “El Cilindro” de Avellaneda.

Publicidad