No hay año en que Conmebol no sufra con la final única de al menos uno de sus torneos sudamericanos. Y parece ser que el 2025 no será la excepción, esto porque la final de la Copa Libertadores, que está prevista para celebrarse el próximo sábado 29 de noviembre, podría trasladarse de su sede elegida.

Actualmente, la sede escogida por la entidad sudamericana es Lima, sin embargo, la grave crisis política y social que se vive en la capital peruana podría cambiar los planes, sobre todo tras la última decisión adoptada por las autoridades.

Así es, porque a poco más de un mes para la realización del duelo final del certamen continental, el presidente interino de Perú, José Jerí, decretó estado de emergencia en Lima y también en la vecina provincia portuaria del Callao.

La final de la Libertadores en suspenso: ¿Se cambia de sede?

La medida realizada por el Presidente interino del Perú, comenzará a regir a partir de la medianoche de este miércoles 22 de octubre y tiene una extensión inicial de 30 días, es decir, terminaría casi 10 días antes que la final, todo esto debido al aumento de la delincuencia organizada y la violencia urbana que afecta a la capital peruana.

De momento Conmebol no se ha referido al tema, sin embargo, no sería novedad que la entidad sudamericana decidiera cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores y así llevar el partido a otro país de la región, como lo adelantaron algunos medios peruanos semanas atrás.

Lo cierto es que hasta el momento Lima sigue siendo el escenario escogido de la gran final y específicamente el Estadio Monumental de Lima, donde jugarían los ganadores de las llaves de Flamengo vs. Racing y LDU Quito y Palmeiras.

LIMA, PERU – JULY 18: General view of Estadio Monumental de la U before the second leg of the round of 32 playoff match between Universitario and Corinthians on July 18, 2023 in Lima, Peru. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)