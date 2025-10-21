Es tendencia:
Copa Libertadores

Programación Copa Libertadores 2025: Horarios y dónde ver los partidos de ida de semifinales

Conoce todos los detalles de las semifinales de ida de la Copa Conmebol Libertadores 2025.

Por Franco Abatte

Conmebol vuelve al ruedo con la acción de sus dos principales torneos, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Ambas competencias vivirán esta semana sus duelos de semifinales y en la máxima competencia de clubes los protagonistas son: Palmeiras y Flamengo de Brasil, Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador y Racing Club de Argentina.

Cuatro grandes clubes que buscarán comenzar con el pie derecho su participación en la ronda de los cuatro mejores y es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de los duelos de ida, día, horarios, transmisión y por supuesto las fechas de revancha. Todo en RedGol.

Programación de la ida de semifinales de Copa Libertadores

Esta semana se juegan los dos duelos correspondientes a las semifinales de ida. El primero tiene lugar este miércoles 22 de octubre, cuando Flamengo de Erick Pulgar reciba en el Maracaná a Racing Club de Argentina Gabriel Arias a las 21:30 horas de Chile.

El otro lo animarán un día después, es decir, el jueves 23 de octubre, los conjuntos de Liga de Quito y Palmeiras en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 21:30 horas de Chile.

Programación de la ida de semifinales de la Copa Sudamericana: La U busca la gran final

Programación de la ida de semifinales de la Copa Sudamericana: La U busca la gran final

Programación semifinales ida Copa Libertadores

Miércoles 22 de octubre:

  • Flamengo vs Racing a las 21:30 horas en el Estadio Maracaná. Transmite CHV web, CHV Youtube, PlutoTV, ESPN Premium y Disney+ Premium.

Jueves 23 de octubre:

  • Liga de Quito vs. Palmeiras a las 21:30 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Transmite Disney+ Premium y ESPN Premium.
¿Cuándo se juegan la vuelta de semifinales de la Copa Libertadores?

Tras los duelos de ida de este 22 y 23 de octubre, la Copa Libertadores 2025 jugará sus duelos de vuelta la semana del 27 de octubre, en las siguientes fechas y horario:

  • Racing vs. Flamengo a las 21:30 horas en el Cilindro de Avellaneda.
  • Palmeiras vs. Liga de Quito a las 21:30 horas en el Allianz Parque de Sao Paulo.
