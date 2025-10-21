Conmebol vuelve al ruedo con la acción de sus dos principales torneos, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Ambas competencias vivirán esta semana sus duelos de semifinales y en la máxima competencia de clubes los protagonistas son: Palmeiras y Flamengo de Brasil, Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador y Racing Club de Argentina.

Cuatro grandes clubes que buscarán comenzar con el pie derecho su participación en la ronda de los cuatro mejores y es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de los duelos de ida, día, horarios, transmisión y por supuesto las fechas de revancha. Todo en RedGol.

Programación de la ida de semifinales de Copa Libertadores

Esta semana se juegan los dos duelos correspondientes a las semifinales de ida. El primero tiene lugar este miércoles 22 de octubre , cuando Flamengo de Erick Pulgar reciba en el Maracaná a Racing Club de Argentina Gabriel Arias a las 21:30 horas de Chile.

El otro lo animarán un día después, es decir, el jueves 23 de octubre , los conjuntos de Liga de Quito y Palmeiras en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 21:30 horas de Chile.

Programación semifinales ida Copa Libertadores

Miércoles 22 de octubre:

Flamengo vs Racing a las 21:30 horas en el Estadio Maracaná. Transmite CHV web, CHV Youtube, PlutoTV, ESPN Premium y Disney+ Premium.

Jueves 23 de octubre:

Liga de Quito vs. Palmeiras a las 21:30 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Transmite Disney+ Premium y ESPN Premium.

¿Cuándo se juegan la vuelta de semifinales de la Copa Libertadores?

Tras los duelos de ida de este 22 y 23 de octubre, la Copa Libertadores 2025 jugará sus duelos de vuelta la semana del 27 de octubre, en las siguientes fechas y horario: