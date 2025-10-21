Universidad de Chile vuelve al ruedo internacional esta semana enfrentando a Lanús de Argentina por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Una gran campaña que, de todas formas, había comenzado con un objetivo diferente.

Los azules, junto a Colo Colo, eran los representantes nacionales en la Copa Libertadores de este año. A pesar de tener un buen comienzo en la fase de grupos, unos malos resultados ante Estudiantes y Carabobo decretaron su temprana eliminación del torneo y su clasificación a playoffs de la Sudamericana como terceros.

Desde entonces, la U se ha vuelto imparable en el ámbito internacional, eliminando a Guaraní, Independiente de Avellaneda, Alianza Lima, y ahora se enfrentará a Lanús. Esta campaña le significa, además, grandes ingresos en concepto de premios económicos.

El premio económico de la U vs. Colo Colo 2024:

El “Cacique” tuvo en 2024 una de sus mejores campañas internacionales en el último tiempo. Llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores, donde perdió con River, y acumuló un total de 7.3 millones de dólares en concepto de premios, cifra que supera lo conseguido por los azules, por el momento.

Así es, porque, considerando que la U aseguró 800 mil dólares al clasificar a semifinales, actualmente los universitarios acumulan 6.5 millones de dólares ; esto incluye los $3.990.000 logrados en la Libertadores y los $2.600.000 que suman hasta ahora en la Sudamericana.

Sin embargo, en caso de que la U derrote a Lanús en semifinales, los azules dejarían atrás al elenco “albo”, ya que recibirían un monto de al menos 2 millones de dólares por llegar a la gran final. ¿Si ganan? El monto subiría aún más, alcanzando los 6.5 millones de dólares adicionales , con lo cual duplicarían lo ganado hasta hoy.

En caso de avanzar a la gran fina, la U aseguraría 2 millones de dólares. (Foto: Conmebol)

De todas maneras, debemos recordar que la U no recibirá la totalidad del premio económico. Esto es debido a las sanciones tras los lamentables hechos de Avellaneda, que le han costado a Azul Azul un descuento cercano a los 270 mil dólares de la moneda estadounidense.