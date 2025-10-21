Universidad de Chile ya palpita el trascendental duelo de este jueves, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana contra Lanús. En rueda de prensa desde el CDA, Javier Altamirano adelantó lo que será el cara a cara contra los argentinos.

“Todos sabemos lo importante que es el partido, de mi parte hay que disfrutar, estamos en la misma parada con mis compañeros, todos sabemos que vienen bien en Argentina, es un equipo muy intenso con buenos jugadores, pero nosotros tenemos nuestras herramientas y va a ser un lindo encuentro“, dijo.

Agregó que “nosotros vemos videos del rival y como ellos tienen sus herramientas, nosotros confiamos en nuestro trabajo que lo llevamos haciendo en este proceso. Va a ser un juego lindo e intenso, que es lo que quiere la gente“.

Respecto al planteamiento del oponente, Altamirano manifestó que “acá tuvimos muchos partidos donde los rivales jugaron más a la defensiva y hemos aprendido. En su momento, Alianza Lima fue más defensivo que en partidos anteriores e igual pudimos mostrar nuestro juego. Cada partido fue un aprendizaje para llegar a esta instancia con más claridad“.

Pellegrino y la gran instancia de la U

Sobre el DT de Lanús, el ex Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, argumentó que “por lo que he visto, le ha ido bien en Lanús, pero él estuvo acá hace dos años, acá lo enfrente y tuve compañeros que lo tuvieron, entonces ya pasó mucho tiempo como para decir cuál es su forma de trabajar. Con el respeto que se merece, la idea es el hoy“.

Por último, El Otaku Azul abordó la posibilidad de reeditar la hazaña de 2011 y ganar la segunda Copa Sudamericana para el Chuncho. Aún falta Lanús y una hipotética final, pero en el CDA saben que dependen de ellos mismos.

“Gracias a Dios este año se nos dio a nosotros estar en esta instancia. Estamos felices de llegar a este tipo de competencia y es un pasito para hacer crecer al fútbol chileno. El año pasado estuvo el equipo rival (Colo Colo en la Libertadores) y eso muestra que estamos compitiendo a nivel internacional. Esto es un paso para que en el futuro haya más equipos en esta instancia“, sentenció Altamirano.

La U recibe a Lanús, por la ida de la semifinal de Copa Sudamericana, este jueves 23 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional a puertas cerradas.

