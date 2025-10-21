Javier Altamirano le quita importancia al regreso de la U a Buenos Aires tras barbarie: “No queremos…”

Universidad de Chile tiene un gran sueño: ganar por segunda vez en su rica historia la Copa Sudamericana. Los azules están en semifinales y tienen permitido pensar en grande.

El cuadro de Gustavo Álvarez empieza a buscar el paso a la final del torneo internacional este jueves, cuando se mida ante Lanús en un vacío estadio Nacional.

La U vuelve a jugar con un equipo argentino tras la barbarie que sufrieron sus hinchas en la serie de octavos de final contra Independiente en Avellaneda, situación que fue analizada por el volante Javier Altamirano.

Altamirano y el retorno azul a Buenos Aires

El mediocampista de la U habló este martes en conferencia de prensa y anticipó el encuentro de ida del jueves, el que se jugará a puertas cerradas por el castigo de la Conmebol al cuadro chileno.

“Nos encanta que vaya nuestra gente, pero este tipo de partidos, a cada jugador le nace el fuego sagrado que tiene adentro y eso es lo que te incentiva. Estás a 180 minutos de llegar a una final, y eso en lo personal es lo que me motiva“, dijo el zurdo.

Además, Javier Altamirano fue consultado sobre el regreso de la U a Buenos Aires, ciudad donde sus hinchas y ellos mismos lo pasaron muy mal en la llave contra Independiente.

“En lo personal, lo que pasó en Argentina fue desagradable y muy fuerte para mí, para la mayoría de los que lo vieron. Nosotros no queremos caer en ese círculo vicioso. Nosotros nos preocupamos de lo que más importa que es el partido. La prioridad es esa. Nos encantaría jugar con nuestro público, pero lo que importa es el partido”, cerró Altamirano.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Universidad de Chile y Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará este jueves 23 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Nacional.