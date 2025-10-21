Universidad de Chile recibe a Lanús este jueves, desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional a puertas cerradas, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez necesita conseguir la ventaja para cerrar la llave en Argentina.

Y casi como rockstar, el periodista nacional Marcelo Díaz participó de un “mano a mano” en TNT Sports Argentina, definiendo posición por posición al jugador destacado del duelo entre la U y Lanús.

“Gabriel Castellón no ha tenido buena temporada, ha bajado su rendimiento de año pasado. Elijo a Nahuel Losada“, dijo Díaz sobre los porteros. En el lateral por derecha manifestó “El Rayo, Fabián Hormazábal… selección chilena, ida y vuelta. Es el que más corre, el de más kilometraje. No tengo dudas por sobre Gonzalo Pérez“.

En la defensa, el periodista chileno expuso que “es un duelo parejo, pero me inclino por la experiencia y lo copero de Carlos Izquierdoz, a pesar de que Franco Calderón es de los puntos altos de la U en las copas“.

ver también Lo quería Colo Colo, vale 5 millones de euros y le mete miedo a la U en la Copa Sudamericana

Zaldivia, Aránguiz y Assadi, los pesos pesados de la U

“Matías Zaldivia es el estandarte de la defensa de Gustavo Álvarez, inamovible. Aparte es un jugador que tuvo que remarla porque llegó de Colo Colo. Hoy día es idolatrado en la U, saca aplausos. Me quedo con Zaldivia por sobre José Canale“, agregó.

Sobre el lateral por izquierda, el comunicador criollo sostuvo que “entendiendo el buen momento de Sasha Marcich, me voy a quedar con la versatilidad de Matías Sepúlveda: la pegada que tiene de tiro libre, de distancia, tiene recorrido. Nunca ha sido lateral izquierdo de formación, pero me quedo con el Tucu”.

Publicidad

Publicidad

Ya en el mediocampo no dudó: “me quedo con Charles Aránguiz… es El Príncipe, sigue y continúa en la cancha. Es muy difícil que alguien le pueda ganar un mano a mano a Charles. Hoy es el baluarte de la U, todo pasa por Aránguiz y a Agustín Medina le queda aún mucho por crecer en Lanús“, explicó Marcelo Díaz.

Marcelo Díaz elige a Assadi en la U contra Lanús posición por posición.

“Me quedo con Agustín Cardoso por sobre El Bigote (Sebastián Rodríguez), porque Bigote aún se está acoplando a la U y le falta más conocimiento de sus compañeros, por eso Cardoso le saca ventaja”, añadió.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, “Javier Altamirano anda bien, pero Marcelino Moreno es un jugador fundamental e inclina la balanza. Pero muy cerca, un duelo muy parejo. Por poco me quedo con Moreno”.

“Acá lo veo parejo, pero Maxi Guerrero ha sido muy irregular y por lo tanto me quedo con Alexis Segovia“, explicó agregando que “mis argumentos anteriores hablaban de la experiencia por sobre otro, pero acá doy vuelta el argumento y me quedo con El Ninja, Lucas Assadi por sobre Eduardo Salvio. Assadi ha sido determinante y fundamental para que la U esté en semifinales de Copa Sudamericana, es uno de los goleadores de esta edición con cinco goles y no ha marcado en sólo un partido, respetando mucho a Toto Salvio“.

ver también El llamativo homenaje de U de Chile al burro Luis Miguel: particular fotografía sorprende a los hinchas

Por último para cerrar el once concluyó que “me quedo con Lucas Di Yorio porque viene prendido, por sobre Rodrigo Castillo. Di Yorio viene de anotar dos goles contra Palestino. Antes del receso también había marcado, y eso que lo operaron de la rodilla, de meniscos, el 13 de septiembre, y se recuperó notablemente”.

Publicidad

Publicidad

Y sobre los técnicos, Marcelo Díaz sentenció que “éstas es difícil porque a Mauricio Pellegrino lo cubrí un año entero en la U, y ahora estoy con Gustavo Álvarez, es como decidir entre la actual y la ex. Pellegrino es un técnico que por trayectoria es mucho más, pero por propuesta futbolística me quedo con Gustavo Álvarez“.