Universidad de Chile anunció con bombos y platillos dos importantes renovaciones de su plantel hasta la temporada 2028, lo que fue anunciado en sus redes sociales.

Fabián Hormazábal e Israel Poblete fueron celebrados por sus nuevos vínculos con el cuadro bullanguero, donde ambos posaron en fotografías con el director deportivo Manuel Mayo.

Todos anunciados con un fondo especial de uno de los auspiciadores de la U, donde varios hinchas que tenían buena vista se pudieron percatar de algunos detalles que han marcado la historia azul.

En unos dibujos se puede ver un búho, la camiseta, la Copa Chile, la Copa Sudamericana, el trofeo de la Liga de Primera, hasta un estadio. Pero lo que más sorprendió fue la presencia del burro Luis Miguel. ¿Qué?

El burro Luis Miguel en la Ciudad Azul. Foto: La Tercera.

¿Qué pasó con el burro Luis Miguel de U de Chile?

Los hinchas de Universidad de Chile comenzaron a opinar sobre los guiños a la historia del club que hace el fondo de las presentaciones de jugadores, donde se puede ver un animal que es una especie de burro.

De inmediatos todos recordaron a Luis Miguel, quien vivía hace años en la Ciudad Azul y que ahora nuevamente regresó a la mente de los bullangueros en un especial homenaje.

Entre el Matador Salas, el Superman Vargas, el León del rugido de su hinchada, los diseñadores no dejaron fuera de los símbolos al burro Luis Miguel, quien pasó a la historia de la U en un difícil momento económico.

Tras la quiebra y posterior adquisición de Azul Azul, Luis Miguel no fue considerado en los planes, por lo que terminó viviendo sus últimos días en el Complejo Deportivo de Santiago Morning. El querido burrito dejó de existir en 2012.

