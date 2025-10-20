Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Fabián Hormazábal celebra su renovación hasta 2028 con U de Chile: “Ha sido un honor estar”

El jugador confirma el nuevo contrato con los azules, donde asegura que busca seguir creciendo en su carrera.

Por Cristián Fajardo C.

Fabián Hormazábal renovó su contrato con U de Chile.
Fabián Hormazábal renovó su contrato con U de Chile.

Universidad de Chile comienza a cerrar acuerdos para conformar su plantel para la temporada 2026, cuando todavía no hay claridad con el futuro del técnico Gustavo Álvarez.

Uno de los objetivos para la gerencia deportiva de Manuel Mayo era lograr importantes renovaciones, donde una de las más complicadas la tenían con Fabián Hormazábal.

Esto, porque el lateral terminaba contrato al final de la temporada 2025, pero se sabía que tenía varios equipos interesados en sus servicios, algo que no fue problema para conversar.

Fabián Hormazábal renovó su vínculo junto a Universidad de Chile y seguirá siendo una pieza clave de la defensa azul hasta la temporada 2028″, confirmaron en la U.

Fabián Hormazábal es pieza fundamental de Universidad de Chile. Foto: Andrés Pina/Photosport

Fabián Hormazábal es pieza fundamental de Universidad de Chile. Foto: Andrés Pina/Photosport

Hormazábal seguirá siendo jugador de la U

Fue en la página oficial de Universidad de Chile donde Fabián Hormazábal habló de su nuevo paso con los azules, donde asegura que quiere seguir creciendo como jugador a sus 29 años.

Publicidad

“Me lo tomo con mucha alegría y orgullo. Desde el primer día ha sido un honor estar acá y poder seguir me llena de motivación para lograr más cosas”, explicó en declaraciones al club.

En ese sentido, desde la U hablan de la consolidación de Hormazábal desde que llegó a sus filas, tanto así que ha tenido experiencia en copas internacionales y también en la selección chilena.

“Sin duda, su paso en el Club ha sido un ejemplo de lo que significa defender a Universidad de Chile: correr por cada balón y entregar todo en la cancha. Hoy, con miras al futuro, estamos felices de seguir contando con Fabián y le deseamos el mayor de los éxitos junto a Universidad de Chile“, explicaron.

Publicidad

Mira la foto:

Tweet placeholder
Lee también
¿Por qué Colo Colo es local en el Estadio Nacional ante Limache?
Colo Colo

¿Por qué Colo Colo es local en el Estadio Nacional ante Limache?

La drástica decisión que tomó Copiapó y los tiene cerca del ascenso
Chile

La drástica decisión que tomó Copiapó y los tiene cerca del ascenso

"Es una parte de mí": la amorosa frase del DT de Flamengo a Pulgar
Internacional

"Es una parte de mí": la amorosa frase del DT de Flamengo a Pulgar

El equipo chileno que festejó la derrota de Argentina en el Mundial Sub 20
Chile

El equipo chileno que festejó la derrota de Argentina en el Mundial Sub 20

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo