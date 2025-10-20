Universidad de Chile comienza a cerrar acuerdos para conformar su plantel para la temporada 2026, cuando todavía no hay claridad con el futuro del técnico Gustavo Álvarez.

Uno de los objetivos para la gerencia deportiva de Manuel Mayo era lograr importantes renovaciones, donde una de las más complicadas la tenían con Fabián Hormazábal.

Esto, porque el lateral terminaba contrato al final de la temporada 2025, pero se sabía que tenía varios equipos interesados en sus servicios, algo que no fue problema para conversar.

“Fabián Hormazábal renovó su vínculo junto a Universidad de Chile y seguirá siendo una pieza clave de la defensa azul hasta la temporada 2028″, confirmaron en la U.

Fabián Hormazábal es pieza fundamental de Universidad de Chile. Foto: Andrés Pina/Photosport

Hormazábal seguirá siendo jugador de la U

Fue en la página oficial de Universidad de Chile donde Fabián Hormazábal habló de su nuevo paso con los azules, donde asegura que quiere seguir creciendo como jugador a sus 29 años.

“Me lo tomo con mucha alegría y orgullo. Desde el primer día ha sido un honor estar acá y poder seguir me llena de motivación para lograr más cosas”, explicó en declaraciones al club.

En ese sentido, desde la U hablan de la consolidación de Hormazábal desde que llegó a sus filas, tanto así que ha tenido experiencia en copas internacionales y también en la selección chilena.

“Sin duda, su paso en el Club ha sido un ejemplo de lo que significa defender a Universidad de Chile: correr por cada balón y entregar todo en la cancha. Hoy, con miras al futuro, estamos felices de seguir contando con Fabián y le deseamos el mayor de los éxitos junto a Universidad de Chile“, explicaron.

Mira la foto: