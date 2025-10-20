Universidad de Chile aprovecha la previa de un trascendental duelo ante Lanús, por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, para entregar grandes noticias a sus hinchas.

Si durante la tarde celebraron la renovación de Fabián Hormazábal, ahora fue el turno de otras de sus figuras, uno que no ha tenido un pasar fácil por la U pero que ahora los hinchas piden a gritos.

Se trata de Israel Poblete, quien firmó su extensión de contrato hasta la temporada 2028, por lo que seguirá siendo una pieza fundamental en el cuadro azul.

Una situación que le costó más de la cuenta, donde pasó de ser uno de los criticados por los hinchas a uno que piden cada fin de semana por su desempeño en la zona de los volantes.

Israel Poblete firmó la renovación con U de Chile. Foto: U de Chile.

¿Hasta cuándo renovó Israel Poblete en la U?

Fue el mismo Israel Poblete quien contó su felicidad por firmar nuevamente por Universidad de Chile, donde espera tener un mayor protagonismo en los objetivos.

“Estoy donde quiero estar y espero seguir retribuyendo eso en cancha. Estoy más que agradecido con la gente del Club y con el hincha también. Me siento feliz de seguir en este hermoso Club”, comentó en conversación con la página del club.

En ese sentido, asume que en un inicio le costó más de la cuenta, pero que ahora se siente capacitado para aportar en gran medida con sus compañeros de la U.

“Creo que mi rendimiento ha sido progresivo y quiero que siga creciendo. Quiero que el Club siga mejorando y consiguiendo cosas importantes”, finalizó.

