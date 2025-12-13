Un día histórico se vivirá este sábado 13 de diciembre en el Capital One Arena de Washington D. C., en los Estados Unidos. Esto se debe a que la WWE se prepara para celebrar el último Saturday Night’s Main Event del año, un show que marca el fin de la carrera profesional de la leyenda, John Cena.
El también actor pondrá fin a una carrera sobre el cuadrilátero de más de dos décadas, donde se coronó campeón en múltiples ocasiones, logrando 13 veces el campeonato mundial de la empresa, otras 3 veces ser campeón Peso Pesado, además de lograr los títulos de los Estados Unidos, en Parejas y recientemente el Intercontinental.
En lo que respecta al evento de esta noche, Cena tendrá su última contienda frente a Gunther en un show que promete más de una sorpresa. Además, su transmisión tiene una importante novedad: será GRATIS a través de YouTube. Conoce todos los detalles de este evento a continuación.
¿Cuándo y a qué hora es Saturday Night’s Main Event?
La última pelea de John Cena en Saturday Night’s Main Event se celebra este sábado 13 de diciembre a partir de las 22:00 horas de Chile en el Capital One Arena de la ciudad de Washington D. C.
Horario de Saturday Night’s Main Event
- 19:00 horas – México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
- 20:00 horas – Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
- 21:00 horas – Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
- 22:00 horas – Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver WWE Saturday Night’s Maint Event GRATIS?
A diferencia de los que ocurre con programas como RAW y SmackDown o incluso los eventos de WWE que van directamente a NETFLIX, el programa especial Saturday Night’s Main Event va EN VIVO y de manera exclusiva por el canal de Youtube de la WWE en Español. Míralo GRATIS, a continuación.
Cartelera de Saturday Night’s Maint Event con John Cena
- The Last Time is Now: John Cena vs. ‘The Ring General’ Gunther
- Cody Rhodes (campeón WWE) vs. Oba Femi (campeón NXT)
- Bayley vs. Sol Ruca
- AJ Styles & Dragon Lee vs. Je’von Evans & Leon Slater
*Cartelera sujeta a cambios.