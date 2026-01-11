Este lunes se cierra la fecha 20 de La Liga de España con un atractivo duelo en el Sánchez-Pizjuán. El Sevilla de Alexis Sánchez recibe la visita del Celta de Vigo en un partido clave por la zona media del campeonato hispano.

El cuadro blanquirrojo, actualmente en el 14° lugar, buscará volver al triunfo en La Liga tras una racha de dos derrotas consecutivas, sufridas ante Real Madrid y Levante, justamente frente a un rival que atraviesa un gran momento y sueña con meterse en puestos europeos.

Por su parte, el Celta se ubica en la séptima posición con 26 puntos y se encuentra a solo tres unidades del Real Betis de Manuel Pellegrini (6°), equipo que hoy estaría siendo el último clasificado a Europa, específicamente a la UEFA Conference League.

A continuación, revisa todos los detalles de este imperdible encuentro que tendrá al “Maravilla” como uno de sus grandes protagonistas.

¿A qué hora juega el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo?

El partido entre Sevilla y Celta de Vigo se juega este lunes 12 de enero a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.

¿Dónde ver por TV o STREAMING la jornada 20 de la Liga de España?

El encuentro entre Sevilla y Celta de Vigo por la fecha 20 de la Liga de España irá en vivo por TV en Chile, gracias a la señal de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Adicionalmente, el duelo que tiene a Alexis Sánchez y ‘Gaby‘ Suazo contará con transmisión ONLINE a través de la plataforma Disney+ Premium.

Probables formaciones Sevilla vs. Celta de Vigo

De acuerdo a la prensa hispana, Sevilla contará con Alexis Sánchez como titular, mientras que ‘Gaby’ Suazo nuevamente estará ausente al recaer en su lesión en el sóleo de la pierna izquierda.

Sevilla: Odisseas Vlachodimos en el arco; línea de tres con José Ángel Carmona, Nemanja Gudelj y Kike Salas ; en la zona media Juanlu, Lucien Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow y Joaquín ‘ Oso ‘ Martínez ; para dejar en ataque a Rubén Vargas y Alexis Sánchez.

en el arco; línea de tres con ; en la zona media ; para dejar en ataque a Celta de Vigo: Ionut Radu en el arco; Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso en defensa; Mingueza, Ilaix Moriba, Miguel Román y Sergio Carreira en el medio; mientras que en ataque Iago Aspas, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.

